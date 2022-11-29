الأخضر أم الأبيض .. المنتخب السعودي يكشف عن قميصه أمام المكسيك

مباراة حاسمة في مونديال 2022 ستجمع بين السعودية والمكسيك

أعلن المنتخب السعودي لون قميصه خلال مواجهة المكسيك في ختام دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022، والتي ستلعب دورًا حاسمًا في هوية المتأهلين عن المجموعة الثالثة إلى دور الـ16.

بولندا تتصدر المجموعة بـ4 نقاط ويتواجد المنتخبين السعودي والأرجنتيني خلفها بـ3 نقاط لكل منهما ثم المكسيك بنقطة واحدة، ويكفي الأخضر الفوز في المباراة الأخيرة لضمان تأهله بشكل مباشر، وإلا، في حالة التعادل أو الخسارة، سينتظر نتيجة المباراة الأخرى بين بولندا والأرجنتين.

ويُسيطر اللون الأخضر على قميصي المنتخبين السعودي والمكسيكي الأساسي، وهو ما يستدعي تخلي أحدهما عنه خلال المواجهة المنتظرة مساء غدٍ الأربعاء على استاد لوسيل في الدوحة.

حساب المنتخب السعودي على تويتر أعلن اليوم الثلاثاء أن اللاعبين سيرتدون القميص الأبيض خلال مواجهة المكسيك، إذ نشر مقطع فيديو قصير له وعلق "القميص الأبيض أصبح جاهزًا".

صباح الخير ☕️

القميص الأبيض أصبح جاهزًا 😍 pic.twitter.com/4aGaA2zYK2 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 29, 2022

القميص الأبيض للسعودية يُعد فأل خير للمشاهدين، إذ كان شاهدًا على تأهل المنتخب الوحيد إلى دور الـ16 في كأس العالم، وذلك حين هزم بلجيكا بهدف سعيد العويران التاريخي في نسخة أمريكا 1994.

الأخضر يدخل اللقاء منقوصًا من نجومه الأربعة، سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك للإصابة وعبد الإله المالكي للإيقاف، فيما يغيب أندريس جواردادو عن المكسيك للإصابة.