الأول في التاريخ .. إنجاز فريد لأنشيلوتي بعد الفوز بالدوري الإسباني

حقق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى في مسيرته الكروية.

جاء هذا عقب أن تغلب النادي الملكي على نظيره إسبانيول بأربعة أهداف نظيفة ضمن لقاءات الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

أنشيلوتي دخل التاريخ عقب اللقب الذي أحرزه رفقة ريال مدريد، حيث أصبح أول مدرب يحقق الفوز بكافة الدوريات الأوروبية الكبرى.

المدير الفني حقق أول لقب دوري في مسيرته رفقة ميلان، عندما فاز بالدوري الإيطالي بعد عام واحد فقط من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

كذلك حقق الدوري الإنجليزي رفقة تشيلسي في عام 2010 بالإضافة إلى الدوري الفرنسي في 2013 مع باريس سان جيرمان.

وكان آخر ألقاب الدوري التي حققها أنشيلوتي رفقة بايرن ميونخ في 2017 قبل أن يرحل عن صفوف النادي البافاري.

جدير بالذكر أن تلك هي المحاولة الثالثة لأنشيلوتي لتحقيق لقب الدوري الإسباني رفقة ريال مدريد بعد موسمي 2013-2014 و 2014-2015.