الأول في إسبانيا والثاني أوروبيًا .. ركلات الجزاء تزين موسم ريال مدريد

النقاش حول الفريق الذي يساعده الحكام لا يتوقف، وقد اشتد خلال الأسبوع الجاري بعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، والتي حصل فيها الفريق الملكي على ثلاث ركلات جزاء.

ذلك جعل ريال مدريد يصعد إلى المركز الأول في قائمة الأندية التي حصلت على أكبر عدد من ركلات الجزاء في الدوري الإسباني خلال منافسات موسم 2021-22.

ركلات الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد ضد سيلتا فيجو كشفت أيضًا عن إحصائية تعود لأكثر من 60 عامًا.

ولم يحصل ريال مدريد على ثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة منذ موسم 1957-58، في الواقع كان ذلك أيضًا ضد سيلتا فيجو.

كم مرة تم احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد هذا الموسم؟

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد حاليًا يملك في رصيده 10 ركلات جزاء هذا الموسم، سجل منها لاعبوه ثمانية أهداف.

بينما يأتي فالنسيا في المركز الثاني بعد أن حصل على ثماني ركلات جزاء، سجل منها لاعبوه سبعة أهداف.

ويحتل ثلاثة أندية المركز الثالث في الدوري الإسباني هذا الموسم من حيث ركلات الجزاء المحتسبة، وهم: برشلونة وريال سوسييداد وألافيس.

ورغم ذلك، فإن برشلونة يملك رقمًا مميزًا، وهو عدم احتساب أي ركلة جزاء ضده هذا الموسم، وفي المقابل تم احتساب سبع ركلات ضد ريال مدريد.

من هو الفريق الأكثر حصولًا على ركلات جزاء في الدوريات الكبرى؟

علاوة على ذلك، فإن ريال مدريد هو ثاني أكثر فريق حصولًا على ركلات جزاء في الدوريات الأوروبية الكبرى.

الفريق الأول هو نابولي الإيطالي، الذي حصل على 11 ركلة جزاء، يليه إنتر الذي يعادل ريال مدريد برصيد 10 ركلات جزاء.

فيما يحتل فيورنتينا المركز الرابع، بعد أن حصل على تسع ركلات جزاء خلال الموسم الحالي من الدوري الإيطالي.

في فرنسا، تتشارك العديد من الفرق المركز الأولى، وكلها برصيد ثماني ركلات جزاء، وهي: موناكو وأنجيه وليون ونيس.

بينما في الدوري الإنجليزي، يبرز ليفربول الذي احتسبت له ثماني ركلات جزاء، وفي ألمانيا هناك لايبزيج الذي حصل على نفس العدد من الركلات.

اقرأ أيضًا ..

مقابلة بالإسبانية وحديث عن ميسي .. مؤشرات متضاربة من مبابي عن مستقبله

خاص | دي بول عن مواجهة السعودية في كأس العالم: المجموعة صعبة!

جول إنسايدر | فالفيردي .. مدرب برشلونة الذي طارده الفشل فأصبح فنانًا حالمًا!