الأهلي يُوافق على رحيل بدر بانون ويكشف السبب

المدافع المغربي على أعتاب الانتقال للدوري القطري

أعلن النادي الأهلي المصري موافقته على رحيل مدافعه المغربي بدر بانون إلى قطر القطري خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري وقبل انتهاء الموسم في الدوري المصري.

المدافع صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم للأهلي قادمًا من الرجاء المغربي في نوفمبر 2020 مقابل مبلغ قدر آنذاك بمليوني دولار أمريكي، وقد حظي بموسم أول ممتاز لكنه غاب عن اللعب في الموسم الثاني لإصابته بفيروس كورونا ومضاعفاته.

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النادي القاهري علل موافقته على رحيل مدافعه في هذا الوقت الحرج من الموسم بأنها كانت بناءً على طلب خاص من اللاعب لأسباب شخصية تتعلق به.

إذ نقلت قناة الأهلي الرسمية عن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قوله أن بانون هو من طلب الرحيل إلى الدوري القطري لأسباب شخصية، وذلك خلال جلسة خاصة جمعته باللاعب.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه ربط الموافقة على العرض القطري بقرار المدرب ريكاردو سواريش، وتابع "بدر يقدر كثيرًا موقف النادي الأهلي ومساندته له طوال الفترة الماضية لكن هناك أمورًا خارجة عن إرادته لا تجعله يستطيع استكمال تعاقده مع النادي".

تابع "اصطحبت بدر بانون وجلسنا مع ريكاردو سواريش المدير الفني، لأنه صاحب القرار الفني في مثل هذه الأمور، وهو الذي يحدد حاجة الفريق إلى هذا اللاعب أو ذاك".

وأتم "تحدث سواريش مع بانون لمعرفة أسباب طلب الأخير الرحيل وفي هذا التوقيت بالذات، وأوضح اللاعب موقفه بأنه لا يستطيع الاستمرار لظروف خاصة ويأمل موافقة الأهلي على عرض نادي قطر القطري، وقد جاءت إجابة المدرب واضحة بالموافقة طالما أن اللاعب لا يستطيع البقاء والتأقلم مع الفريق".

كان موقع جول قد أكد يوم أمس وصول بانون إلى قطر للخضوع للفحوصات الطبية وإنهاء تفاصيل تعاقده مع قطر القطري، وقد تحدثت المصادر الصحفية عن أن الأهلي سيحصل على 2.5 مليون دولار مقابل تخليه عن اللاعب بجانب نسبة من إعادة بيعه.