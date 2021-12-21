الأهلي يواجه الشباب وديربي جديد بين الهلال والنصر في ربع نهائي كأس الملك

انتهت مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي نجح فيها الهلال والنصر والأهلي والشباب والاتحاد من التأهل إلى الدور المقبل.

كما ودع الفيصلي حامل اللقب، البطولة بعد خسارته من الأهلي بهدفين مقابل هدف، في ختام مباريات دور الـ 16، ليضرب الأهلي موعدًا مع الشباب في الدور القادم، على ملعب استاد الملك فهد.

ونجح النصر في الفوز على الاتفاق بهدف دون رد سجله خالد الغنام، ليضرب موعدًا مع الهلال في ربع النهائي، على ملعب مرسول بارك، ليكون الديربي الثالث بين الفريقين هذا الموسم.

وسيلعب الاتحاد في الدور المقبل، أمام التعاون الذي تغلب على الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الوقت القاتل من المباراة بأقدام ليندر تاوامبا.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي، يومي 14 و15 فبراير 2022، على أن يكون نصف النهائي في شهر أبريل من العام ذاته.

جدير بالذكر أن نصف النهائي الأول سيكون بمواجهة الفائز من مباراة الهلال والنصر، مع الفائز من مباراة الأهلي والشباب، وسيكون نصف النهائي الثاني بين الفائز من مباراة التعاون والاتحاد والفائز من مباراة الباطن والفيحاء.