حقيقة تعاقد الأهلي مع موهبة الاتحاد بالإجبار!

حالة من الجدل على مدار الساعات الماضية

علق أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي المصري، على التكهنات التي انتشرت الفترة الأخيرة، حول تفاوضه مع نور الدين البحار لاعب اتحاد جدة السعودي.

وقالت بعض التقارير الصحفية، إن توفيق تواجد بمعسكر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب.

ووصل الأمر إلى وجود أنباء حول قيام مدير التعاقدات بالأهلي بالضغط على نور الدين البحار لإجباره على التوقيع للفريق الأحمر، ليتواصل صانع ألعاب الاتحاد مع إدارة ناديه لإبلاغهم بالواقعة ليطلب النادي منه مغادرة المعسكر والعودة إلى السعودية.

وكان موقع "فيلجول" المصري قد كشف حقيقة هذا الأمر، حيث أكد أن اللاعب غادر معسكر منتخب مصر للشباب ولكن ليس للسعودية، بل توجه إلى إنجلترا لحضور حفل تخرج شقيقته بإذن مسبق من الجهاز الفني.

وفي سياق متصل رد أمير توفيق كذلك، برسالة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" من خلال قصة نشرها من مقر إقامته في الساحل الشمالي بمصر.

وقال توفيق تعليقًا على صورته:"معسكر الساحل الشمالي، ربنا يهديكم من شائعاتكم".

جدير بالذكر أن البحار البالغ من العمر 18 سنة، يحمل الجنسية المصرية ويلعب بفريق الشباب باتحاد جدة ويتواجد بمنتخب مواليد 2003 مع مصر، ولفت أنظار العديد من الأندية بسبب موهبته الواعدة كلاعب وسط هجومي مميز.

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