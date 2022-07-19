الأهلي يُعارض اختياره .. غريب يرفض النصر ويختار نادٍ آخر

اللاعب لن يستمر مع الأهلي في موسم الهبوط

كشفت صحيفة المدينة السعودية عن رفض عبد الرحمن غريب نجم الأهلي الانتقال إلى النصر بالإعارة الموسم القادم واختياره لنادٍ آخر مما أدخله في صدارة مع إدارة الفريق الجداوي.

الأهلي كان قد توج موسمه الكارثي في الموسم الأخير من الدوري السعودي بالتواجد في المركز الـ15 من جدول الترتيب والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، وهو ما أدى إلى طلب عدد من نجومه الرحيل عنه الموسم القادم بالإعارة أو الانتقال النهائي.

من هو النادي الذي اختاره غريب بدلًا من النصر؟

المصادر الصحفية كانت قد أشارت خلال اليومين الأخيرين إلى اتفاق وشيك بين النصر والأهلي حول انتقال غريب بالإعارة مقابل حصول الراقي على لاعبين أحدهما المهاجم أيمن يحيى.

النجم الدولي السعودي، وحسب المدينة، رفض المضي قدمًا في تلك الصفقة واختار نادٍ آخر يقضي معه موسم 2022-2023 بالإعارة حتى عودة الأهلي لدوري المحترفين وهو الجار والعدو اللدود الاتحاد.

ويعود اختيار غريب اللعب للاتحاد لرغبته البقاء بجانب أسرته في جدة وعدم الانتقال إلى الرياض، لكن اختياره ذلك وجد رفضًا تامًا من الإدارة الأهلاوية خاصة مع ضغط العديد من أقطاب النادي ونجومه السابقين ومطالبتهم بعدم التخلي عن أي لاعب مرتبط بعقد مع الفريق لضمان العودة سريعًا لدوري المحترفين وعدم قضاء أكثر من موسم واحد في دوري يلو.

غريب الذي كان قد جدد عقده مع الأهلي في يناير الماضي حتى صيف 2025 من المتوقع أن يدخل في صدام مع إدارة ماجد النفيعي حال أصر على اختياره ورفض إتمام الصفقة مع النصر، وقد يكون الحل انتقاله لنادي الوحدة المتواجد في مكة المكرمة، حيث سبق للنادي العائد لدوري المحترفين أن طلب ضمه بالإعارة.

ماذا قدم غريب مع الأهلي هذا الموسم؟

غريب قد يُوصف بجانب إزجيان أليوسكي بأنهما الحسنة الوحيدة في موسم الأهلي المخيب والمحبط للغاية، حيث قدم أداءً كبيرًا في عديد المباريات لكنه لم يستطع "التصفيق" وحده وإنقاذ فريقه من المصير الأسود الذي آل إليه بإنهاء الموسم في المركز الـ15 والهبوط لدوري الدرجة الأولى.

صاحب الـ25 عامًا لعب 29 مباراة مع الأهلي في الدوري السعودي ترك خلالها بصمته على 9 أهداف، بإحراز 4 وصناعة 5.

اقرأ أيضًا |