الأهلي يطلب من اتحاد الكرة التقدم لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا!

تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للتقدم بشكل عاجل إلى الاتحاد الإفريقي بطلب، لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد انسحاب السنغال وعدم الإعلان عن هذا القرار منذ فترة.

الأهلي وضع قدمًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائري في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون رد، قبل لقاء العودة المقرر له يوم السبت القادم.

ما هي تفاصيل أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

النادي الأهلي كان قد أصدر بيانًا رسميًا، يحذر فيه الاتحاد الإفريقي من اختيار ملعب محمد الخامس بالمغرب، لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، نظرًا لتواجد فريق الوداد البيضاوي في نصف النهائي.

بعدها أعلن الاتحاد الإفريقي عن اختيار ملعب محمد الخامس لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليعترض النادي الأهلي على هذا القرار، متمسكًا بإقامة اللقاء على ملعب محايد بعيدًا عن الفرق الأربعة المشاركة بنصف نهائي دوري الأبطال.

واكتشف مسؤولو الأهلي، أن السنغال التي تقدمت هي والمغرب لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، انسحبت من السباق، ولم يتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي.

الأهلي يطلب من اتحاد الكرة التقدم لاستضافة نهائي دوري الأبطال

النادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله على أنه يطلب من الاتحاد المصري لكرة القدم، التقدم بشكل عاجل بطلب للاتحاد الإفريقي، من أجل استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، استنادًا إلى انسحاب السنغال من سباق التنظيم.

وأضاف الأهلي: "انسحاب السنغال هو ما كان يجب الإعلان عنه منذ فترة، عملصا بمبدأ الشفافية حتى يتقدم آخرون بدلًا منها، ولكن لم يحدث حتى جاء قرار كاف بإسناد تنظيم المباراة لملعب بعينه بوصفه العرض الوحيد".

وتابع: "إذ بات نادٍ بعينه هو المستفيد دون غيره من قرار الاتحاد الإفريقي ويلعب النهائي حال تأهله على ملعبه ووسط جماهيره، وذلك يتنافى مع قواعد اللعب النظيف".

وواصل: "تأتي هذه المطالبة للاتحاد المصري من جانب النادي الأهلي، وهو الذي لم يتم التواصل معه ولا الحديث مع مسؤوليه من أي جهة في هذا الشأن عند تقديم الاتحادات الأهلية، المنوطة بذلك، لطلبات الاستضافة للمباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال".

"وفي ذات الخطاب جدد الأهلي طلبه السابق بسرعة موافاة النادي بنسخة مصورة من كافة المكاتبات الصادرة والواردة من وإلى الاتحاد المصري من الاتحاد الإفريقي بخصوص تنظيم المباراة المشار إليها".

"وشدد الأهلي على ضرورة مساندته في هذا الأمر وإمداده بكافة المستندات بما فيها الخطابات التي أرسلها اتحاد الكرة وطلب فيها إقامة المباراة النهائية على ملعب محايد".

"وكذلك الخطابات التي تلقاها الاتحاد من كاف عند إعلانه عن بدء تقديم الاتحادات الأهلية لتنظيم نهائي دوري الأبطال وشروط التقدم.وذلك للاستعانة بكل هذه المستندات في الشكوى التي سوف يتقدم بها النادي الأهلي إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات القليلة القادمة".

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