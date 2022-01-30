الأهلي يصدم الهلال والعويس، ويُمهل مدافع النصر 24 ساعة للرد على عرضه

مازال الغموض يُحيط بموقف محمد العويس حارس مرمى الأهلي، إذ لم يتبق على غلق سوق الانتقالات الشتوي سوى أقل من 24 ساعة ومازال موقفه معلقًا بين البقاء في جدة أو الانتقال لناديه الجديد الهلال.

حارس المرمى الدولي السعودي كان قد استغل دخوله الفترة الحرة في تعاقده مع الأهلي ووقع عقدًا مع الهلال يبدأ بنهاية الموسم الجاري، لكنه يأمل في الالتحاق بصفوف فريقه الجديد خلال يناير الجاري خاصة بعد تجميده من جانب المدير الفني بيسنيك هاسي.

ما هي تفاصيل مفاوضات الهلال والأهلي حول العويس؟

صحيفة الرياضية السعودية كانت قد أكدت في نسختها الصادرة صباح أول أمس الجمعة أن الهلال لم يُقدم أي عرض لشراء المدة المتبقية من عقد العويس، بعكس ما فعلته إدارة فهد بن نافل مع لاعبي الاتحاد، سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي، حيث نجحت في شراء المدة المتبقية في عقديهما بعد حصولها على توقيعهما عقب دخولهما الفترة الحرة في العقد.

الأمور تغيرت خلال الساعات الأخيرة، حيث تحرك الهلال وأرسل عرضًا لشراء العويس خلال يناير الجاري مقابل 4 ملايين ريال سعودي، لكن إدارة الأهلي بقيادة ماجد النفيعي رفضته على الفور وطلبت الحصول على 6 ملايين ريال.

الرياضية أوضحت أن المفاوضات تتجه إلى طريق مسدود، خاصة مع بقاء ساعات قليلة على غلق سوق وفي ظل إصرار الناديين على موقفهما، إذ يرفض الهلال زيادة عرضه المالي لشراء الـ6 أشهر المتبقية في عقد العويس، فيما يُصر الأهلي على الحصول على 6 ملايين ريال.

العويس سيعيش وضعًا صعبًا للغاية حتى نهاية الموسم حال فشل المفاوضات واستمراره مع الأهلي، إذ سيغيب عن المباريات لفترة طويلة وهو أمر صعب للغاية في ظل اعتماد هيرفي رينارد عليه كخيار أول لحراسة مرمى المنتخب السعودي.

الأهلي يُمهل مدافع النصر 24 ساعة للرد على عرضه

يسعى الأهلي جاهدًا لدعم صفوفه بمدافع جديد قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي، خاصة بعد الصفقات الجيدة جدًا التي أبرمها النادي في الوسط والهجوم بضم عدد من اللاعبين أبرزهم فرانك كوم وكارلوس إدواردو وأيمن يحيى.

النادي الجداوي تقدم بعرض للنصر لشراء مدافعه السعودي عبد الله مادو، وقد وافقت الإدارة النصراوية بقيادة مسلي آل معمر، خاصة في ظل خروج اللاعب من حسابات المدير الفني ميجيل روسو وانتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي اتجه بعدها للتفاوض مع مادو ولكنه اصطدم بطلباته المالية المبالغ بها، حسبما كشفت صحيفة الرياضية، وقد أمهله في نهاية المفاوضات 24 ساعة لمنح رده النهائي على العرض وإلا الاتجاه لضم مدافع آخر.

ما هي مسيرة العويس مع المنتخب السعودي؟

صاحب الـ30 عامًا بدأ مسيرته الدولية بمواجهة اليابان في تصفيات كأس العالم 2018 يوم 15 نوفمبر 2016، وقد خاض منذ ذلك الوقت 29 مباراة مع الأخضر 28 منها أساسيًا.

العويس كان آنذاك يلعب مع الشباب، وقد انتقل للأهلي في صفقة أثارت الكثير من الجدل عام 2017، وقد خاض مع الراقي 117 مباراة في جميع البطولات استقبل خلالها 167 هدفًا وحافظ على نظافة مرماه في 27 مباراة، قبل أن يُقرر خوض مغامرة جديدة مع الهلال.

اللاعب خاض مباراة واحدة في كأس العالم 2018 وكانت أمام أوروجواي، وقد أصبح الخيار الأول للأخضر عقب اعتزال عبد الله المعيوف دوليًا عقب المونديال الأخير.

العويس يُعد من عوامل نجاح المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022، إذ خاض 12 مباراة نجح في الحفاظ على نظافة مرماه في 8 منها ولم يستقبل سوى 6 أهداف، وقد قام بتصديات مذهلة وحاسمة في بعض المواجهات آخرها أمام عُمان أمس والتي حسمها السعوديون لصالحهم بهدف نظيف.

الأخضر يتصدر مجموعته في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن اليابان و5 عن أستراليا.

اقرأ أيضًا |

جوميس: فضلت الهلال على الجميع وهذه رسالتي للجمهور

مفاجأة .. الهلال تقدم بعرض لخطف إيجالو!

الشهري، الغنام، كمارا وغيركم .. اهربوا من "جحيم" الدوري السعودي