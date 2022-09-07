الأهلي يستهدف التعاقد مع مدرب الاتحاد السابق

الأهلي يسعى للتعاقد مع مدرب جديد

تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، لحسم ملف التعاقد مع مدرب جديد، خلفًا للأوروجوياني روبرت سيبولدي، المدير الفني السابق.

لماذا رحل سيبولدي ومن بديله الآن؟

رحل المدرب الأوروجوياني عن تدريب النادي الأهلي، بسبب سوء النتائج، وذلك بعد الهبوط مع الفريق إلى دوري يلو السعودي للمحترفين.

Shahid

وتمت إقالة سيبولدي بعد التعادل أمام القيصومة بالجولة الأولى بهدف لمثله، ثم الخسارة أمام الأخدود بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري يلو.

ويتولى حاليًا المدرب المحلي يوسف عنبر، مهمة تدريب فريق النادي الأهلي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

الأهلي يسعى للتعاقد مع مدرب الاتحاد السابق

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، على أن التشيلي لويس سييرا المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السابق، دخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب الأهلي الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن لويس سييرا أصبح ضمن المرشحين لتدريب الأهلي خلفًا للمدرب سيبولدي، حيث سيتم اختيار المدرب خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن سييرا سبق وتولى تدريب فريق الاتحاد في فترتين، تمكن خلالها من تحقيق بطولتي كأس ولي العهد 2017 وكأس خادم الحرمين الشريفين 2018.

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