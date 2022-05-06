الأهلي يحسم ملف المدرب الجديد .. وسيبولدي في الصورة!

حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي موقفها من ملف المدرب الجديد، وذلك في ظل الأخبار المنتشرة حول دخول الراقي في مفاوضات مع البرتغالي روي فيتوريا.

ما هو موقف فيتوريا من تدريب الأهلي؟

كشفت صحيفة "اليوم" السعودية، عن أن تفاوض الأهلي مع روي فيتوريا كان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، والأمور انتهت برفض المدرب العرض.

مساعد فيتوريا نفى وجود أي تفاوض بين الأهلي وفيتوريا خلال الوقت الحالي، في ظل انتشار أخبارًا تؤكد على أن الراقي يفاوض المدرب البرتغالي خلال الوقت الحالي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت خلال الفترة الماضية، على أن الأهلي يفاوض فيتوريا، في حين خرج الأخير بتصريحات يؤكد خلالها على أنه يرغب في الاستمرار بأوروبا.

ما هو موقف الأهلي من ملف المدرب الجديد؟

وأكدت الصحيفة على أن الأهلي لم يستبعد المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي؛ المدير الفني الحالي للراقي، من حسابات الإدارة للموسم الجديد، بعدما اقتنع المسؤولين بقدراته.

وأضافت الصحيفة أن العمل الذي قدمه سيبولدي نال إعجاب مسؤولي الأهلي خلال الفترة الماضية، مما جعلهم يفكرون بجدية في استمراره على رأس القيادة الفنية للفريق للموسم الجديد 2022-2023.

ووضعت إدارة الأهلي المدرب الروماني كوزمين أولاريو كخيار فني لإدارة الفريق، حيث اجتمع في وقت سابق مع المدير التنفيذي موسى المحياني عن طريق صديق مشترك بالعاصمة السعودية الرياض.

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