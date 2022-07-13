الأهلي يتفق مع سيبولدي على الاستمرار في دوري يلو!

مدرب الأهلي يستمر رغم الهبوط!

توصلت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، لاتفاق مع المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي، من أجل الاستمرار مع الفريق في دوري يلو للدرجة الأولى.

الأهلي هبط الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، وذلك لأول مرة في تاريخه، وذلك رفقة سيبولدي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن سيبولدي سيبقى على رأس الجهاز الفني للأهلي، الذي يسعى للعودة مرة أخرى إلى دوري المحترفين بداية من الموسم بعد القادم.

سيبولدي سيستمر مع الأهلي لمدة موسم واحد فقط، بعد أن تم حسم التفاوض بينهما على الجوانب المالية، والتي كانت محل خلاف الفترة الماضية.

ورغم هبوط الأهلي مع سيبولدي، إلا أن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، ترى أنه الأنسب حاليًا لقيادة الفريق، وأنه قادر على إعادته إلى دوري المحترفين.

وتعاقد الأهلي مع المدرب الأوروجوياني مطلع شهر مارس الماضي، وذلك من أجل قيادة الفريق خلفًا للألباني بيسنيك هاسي الذي لم ينجح مع الراقي.

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ومن المقرر أن يعود روبرت إلى المملكة العربية السعودية بداية من الموسم المقبل، من أجل قيادة الفريق في فترة الإعداد من بدايتها، وبالتحديد يوم الإثنين المقبل.