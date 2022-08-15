الأهلي يُبدد الشكوك حول "وسط جدة" ويدخل في أزمة مع لاعب وسطه

الأهلي سيقضي الموسم الجديد في دوري يلو

بدد النادي الأهلي السعودي جميع الشكوك حول عقد الرعاية الذي وقعه في فبراير الماضي مع شركة "وسط جدة"، كما أصبح على أعتاب أزمة جديدة مع لاعب وسطه فيليب براداريتش.

الأهلي هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي بعد حلوله في المركز الـ15 من جدول ترتيب دوري المحترفين لموسم 2021-2022، وقد تحدث العديد من الأشخاص حول تجميد أو إلغاء عقد الشراكة الضخم الذي سيُدر على النادي 100 مليون ريال شهريًا.

الأهلي يُبدد الشكوك ويُحذر أصحاب الإشاعات

النادي الجداوي أصدر بيانًا في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين أكد فيه استمرار شراكته الاستراتيجية مع شركة وسط جدة، مشيرًا إلى أن العقد المبرم بين الطرفين مستمر بنفس المدة والمزايا وأنه لم يتأثر أبدًا بعدم اللعب في دوري المحترفين الموسم القادم.

وحذر النادي جميع من ينشر أو يتداول الأخبار المغلوطة حول هذا العقد باللجوء للجهات المسؤولة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية تجاهه.

إذ جاء في اليبان "تؤكد إدارة النادي الأهلي أن عقد الشراكة الاستراتيجية مع شركة وسط جدة للتطوير، مستمر بذات المدة والمزايا الموجودة في العقد المبرم بين الطرفين والذي تم الإعلان عنه مسبقاً، فيما تقرر اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية تجاه كل من ينشر أو يتداول الأخبار المغلوطة في هذا الشأن".

الأهلي على أعتاب أزمة كبيرة مع براداريتش



تُحاول إدارة الأهلي بقيادة ماجد النفيعي تنظيم صفوف الفريق قبل خوض معترك دوري الدرجة الأولى السعودي الصعب بهدف العودة سريعًا لدوري المحترفين مطلع موسم 2023-2024.



الأهلي تعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب وتخلى عن بعض لاعبيه وعلى رأسهم عمر السومة المنتقل للعربي القطري بالإعارة لموسم واحد، وترغب الإدارة في التخلص حاليًا من لاعب الوسط براداريتش للتعاقد مع مدافع أجنبي كما طلب المدرب روبيرت سيبولدي.



الإدارة حاولت تسويق اللاعب الكرواتي داخل وخارج السعودية لكنها لم تُوفق في ذلك لتلجأ لخطوة فسخ العقد بالتراضي لكن الأمر لا يبدو سهلًا أبدًا.



صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن صاحب الـ30 عامًا وخلال جلسة عقدها مع مسؤولي الأهلي رفض تمامًا حل التسوية المالية وفسخ العقد بالتراضي، مشترطًا إتمام العقد لنهايته أو الحصول على قيمته كاملًا.



براداريتش كان قد انضم للأهلي الصيف الماضي ووقع عقدًا يمتد حتى صيف 2023، وهو ما يضع النادي في ورطة كبيرة حيث سيُجبر على قيده أو فسخ عقده ومنحه كامل قيمته مما يزيد من أعبائه المالية.

