الأهلي والمريخ السوداني: مباشر لحظة بلحظة

المريخ السوداني 1×3 الأهلي

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74' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول عبد القادر يسجل الهدف الثالث للأهلي سريعًا، استغل خطأ دفاع المريخ، وانطلق بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ليراوغ الحارس والدفاع ويضع الكرة في الشباك.

71' جوووووووووووووووووووووووووووول محمد شريف يضيف الهدف الثاني للأهلي، عرضية من الجانب الأيسر لعبها معلول، ووصلت إلى شريف الذي قابلها بتسديدة من لمسة واحدة في شباك المريخ.

66' استفاقة من لاعبي الأهلي وسيطرة بحثًا عن هدف التقدم من جديد.

60' جووووووووووووووووووووووووووول هدف التعادل للمريخ، عرضية من الجانب الأيسر وصلت إلى نوح الجزولي الذي سدد تسديدة أرضية تصدى لها الشناوي بثبات، وارتدت إلى رمضان عجب الغير مراقب ليضع الكرة في الشباك.

54' توقف المباراة لإصابة محمد هاني وتلقي العلاج، قبل أن يخرج ويشارك كريم فؤاد بدلًا منه.

51' أوووووووووووووووه فرصة خطيرة للمريخ، عرضية من إدجوماريجوي إلى رمضان عجب الذي سدد تسديدة قوية ارتطمت في العارضة ومرت بسلام على مرمى الشناوي.

49' تسديدة من محمد مجدي أفشة ولكنها تمر بسلام على مرمى منجد النيل.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

44' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

39' خمس دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة، وهدوء في الدقائق الأخيرة.

34' اعتماد لاعبي الأهلي على الهجمات المرتدة ومحاولات من لاعبي المريخ على استحياء لتسجيل هدف التعادل.

30' مرور نصف ساعة من المباراة والنتيجة تشير لتقدم الأهلي بهدف دون رد.

24' محاولة للمريخ من الجانب الأيمن وتسديدة من إدجوماريجوي ولكن الشناوي يتصدى لها بثبات.

19' جووووووووووووووووووووووول الهدف الأول للنادي الأهلي، عرضية من الجانب الأيمن استلمها محمد شريف على صداره ولكن الدفاع أبعدها لتصل إلى بيرسي تاو الذي سدد تسديدة من لمسة واحدة حاول منجد النيل التصدي لها ولكنها سقطت من يده وسكنت الشباك.

16' انحصار اللعب في وسط الملعب، وسط سيطرة من لاعبي الأهلي بحثًا عن هدف التقدم.

10' مرور عشر دقائق من عمر المباراة والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

6' بداية هادئة للمباراة دون خطورة من الجانبين.

0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل المريخ:

التشكيل | 4-3-3

منجد النيل

حمزة داوود – صلاح نمر - مصطفى كرشوم - بخيت خميس

محمد الرشيد - عمار تيفور - رمضان عجب

السماني الصاوي - توني أدجوماري - الجزولي نوح

تشكيل الأهلي:

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو

محمد شريف

البدلاء: حسام حسن – أيمن أشرف – علي لطفي – كريم فؤاد ــ محمود وحيد – طاهر محمد - لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر - أليو ديانج

📋| اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ السوداني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا🦅💪👌#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/oRmvPWUdzk — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 18, 2022

على الجانب الآخر، حظوظ المريخ لا تزال قائمة، إذ يمتلك 4 نقاط بالتساوي مع الأهلي والهلال وهو ما يجعل المباراة أكثر إثارة وأهمية.

مباراة اليوم هامة للغاية لكل فريق، إذ يسعى الأهلي للفوز للتأهل إلى الدور القادم بعد سقوطه أمام صن داونز في الجولة الماضية.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي ةالمريخ السوداني في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على وي السلام في العاصمة المصرية القاهرة.