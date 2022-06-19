الأهلي والزمالك: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الـ 20 من الدوري المصري 2021-22، والتي ستقام على استاد وي السلام...

الأهلي 1×0 الزمالك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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14' أوووووووووووه هجمة خطيرة للأهلي، ركنية وصلت إلى محمد هاني الذي سدد تسديدة من مسافة بعيدة استلمها شريف من مشارف منطقة الجزاء وسدد تسديدة قوية تصدى لها عواد ببراعة، وارتدت إلى عبد القادر الذي سدد ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

12' جوووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة للأهلي، كرة طولية من رامي ربيعة أخطأ عبد الغني في التعامل معها ووصلت إلى شريف الذي وضع الكرة في الشباك من لمسة واحدة.

9' انحصار اللعب في وسط الملعب.

5' محاولات لفرض السيطرة من الفريقين دون خطورة حقيقية حتى الآن.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

أحمد عبد القادر - محمد شريف - بيرسي تاو

📋| تشكيل فريقنا لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/nNaCDCN69C — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2022

تشكيل الزمالك:

التشكيل| 3-4-3

محمد عواد

محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني

عبد الله جمعة - إمام عاشور - محمد أشرف روقا - سيد عبد الله

أشرف بنشرقي - عمر السعيد - أحمد سيد زيزو

فاز الفريقان في آخر مباراتين لهما قبل القمة، إذ تمكن المارد الأحمر من الفوز على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز الفارس الأبيض على الإسماعيلي في كلاسيكو الكرة المصرية بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد لعب 20 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بعد لعب 17 مباراة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الـ 20 لبطولة الدوري المصري 2021-2022، والتي ستقام على استاد وي السلام.

