الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2021-22، والتي ستقام على استاد القاهرة...

الأهلي 1× 2 الزمالك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+8' نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، ليحقق بطولة كأس مصر.

90+2' محاولات من لاعبي الأهلي لخطف هدف التعادل، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى عواد حتى الآن.

89' الحكم يحتسب سبع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

85' خمس دقائق تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

79' أوووووووووووووووووووووه فرصة خطيرة للزمالك، بن شرقي يستلم كرة ويسددها بمهارة من خارج منطقة الجزاء، ترتطم في القائم الأيمن للشناوي.

75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية المباراة، والنتيجة تشير لتقدم الزمالك بهدفين لهدف.

71' توقف المباراة لإصابة محمد عواد، وأحمد فتوح.

59' ضغط وسيطرة أهلاوية في الدقائق الأخيرة، واعتماد الزمالك على الهجمات المرتدة.

جووول!



حسام حسن يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الزمالك ⚽️



شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/zKifOg90oV 📺



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55' جوووووووووووووووول الهدف الأول للأهلي، كرة طولية وصلت إلى البديل محمد محمود الذي مررها برأسه إلى حسام حسن الذي استلم الكرة على صدره وراوغ عواد ووضع الكرة في المرمى الخالي.

51' بداية قوية من الأهلي مع انطلاق الشوط الثاني، بحثًا عن هدف تقليص الفارق.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+4' نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

45' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

44' تسديدة قوية من أليو ديانج، من خارج منطقة الجزاء، حولها عواد إلى ركنية.

41' محاولات من لاعبي الأهلي للدخول في أحداث المباراة.

36' انحصار الكرة في وسط الملعب.

جووول!



إمام عاشور يسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك الأهلي ⚽️



شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/zKifOg90oV 📺



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30' جوووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني لنادي الزمالك، تمريرة من زيزو وصلت إلى إمام عاشور الذي سدد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت في القائم وسكنت الشباك.

26' محاولات من لاعبي الزمالك لتسجيل الهدف الثاني.

19' سيطرة وضغط من لاعبي الزمالك، وتراجع من لاعبي الأهلي.

15' أووووووووووه فرصة خطيرة للزمالك، ركنية ارتقى لها الونش برأسية قوية ولكن الشناوي يتصدى لها بثبات.

10' مرور عشر دقائق من الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم الزمالك بهدف دون رد.

جووول!



أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك الأهلي بعد خروج محمد الشناوي من مرماه ⚽️



شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/zKifOg90oV 📺



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7' جووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة، لصالح الزمالك، خطأ كبير من محمد الشناوي، كرة طولية وصلت إلى سيف الدين الجزيري، تقدم الشناوي لمحاولة إبعادها، ولكنه يفشل ويرسلها الجزيري عرضية إلى زيزو الذي وضع الكرة برأسه في الشباك الخالية.

4' بداية قوية من الطرفين، مع مرور خمس دقائق من عمر المباراة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج

أحمد عبد القادر - محمد شريف - محمد مجدي أفشة

📋| تشكيل فريقنا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/dytaDQ76xT — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 21, 2022

تشكيل الزمالك:

التشكيل| 3-5-2

محمد عواد

محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد

حمزة المثلوثي – سيد عبد الله نيمار - إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – أحمد فتوح

أشرف بنشرقي - سيف الدين الجزيري

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2021-22، والتي ستقام على استاد القاهرة.