الأهلي والرجاء: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 2 ×1 الرجاء

تغطية مباشرة لحظة بلحظة



90+5' نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

90+4' أووووووووه هدف ملغي للرجاء، لوجود تسلل على حميد أحداد.

90' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

89' تسديدة قوية من وليد سليمان تمر بجوار القائم الأيسر لأنس الزنيتي.

81' أوووووووووووه فرصة خطيرة للاهلي، تمريرة بينية من عبد القادر، وصلت إلى تاو الذي سددها بقوة أعلى المرمى.

75' ربع ساعة تفصلنا على نهابة المباراة والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف.

67' سيطرة أهلاوية على الدقائق الأخيرة من اللعب بحثًا عن الهدف الثالث، وتراجع من لاعبي الرجاء واعتمادهم على الهجمات المرتدة.

61' أوووووووووووووووه أنس الزنيتي يواصل التألق ويتصدى لكرة جزاء الأهلي الذي لعبها عمرو السولية في الزاوية اليسرى.

59' أوووووووووووووووووووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء للأهلي، وبطاقة حمراء لمرواني هدهودي بعد منع تسديدة الشحات من دخول الشباك بيده.

53' بداية هادئة للشوط الثاني عكس الشوط الاول.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+4' نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف.

45+1' جوووووووووووووووووووووووووووووووول محمد زريدا يقلص الفارق للرجاء، عرضية من الجانب الأيمن قابلها زريدة بتسديدة قوية أرضية سكنت شباك الشناوي.

44' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

38' يا ربااااااااااااااااااااه دفاع الرجاء يمنع هدف ثالث محقق، ركنية من الجانب الأيمن لعبها حسين الشحات ارتقى لها السولية برأسية قوية ولكن الدفاع أبعدها من على خط المرمى.

36' هجمات الأهلي لا تتوقف كرة طولية، وصلت إلى بيرسي تاو الذي سدد تسديدة أرضية قوية تصدى لها الزنيتي بصعوبة وحولها إلى ركنية.

32' أووووووووووووووووووه هجمات الأهلي الخطيرة تستمر، عبد القادر وبمجهود فردي من الجانب الأيسر يراوغ الدفاع ويسدد ولكن الكرة ترتطم في الدفاع وتخرج إلى ركنية بعدما مرت بجوار القائم بقليل.

30' مرور نصف ساعة من مجريات الشوط الأول، والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بهدفين بدون رد.

23' جوووووووووووووووووووووووووووول هدف ثان للأهلي، تمريرة من عمرو السولية إلى بيرسي تاو الذي لعب عرضية من الجانب الأيسر وصلت إلى حسين الشحات الذي سدد الكرة من لمسة واحدة في الشباك.

19' رد قوي من لاعبي الرجاء، وهجمة مرتدة سريعة ولكن دفاع الأهلي والشناوي بالمرصاد.

18' أووووووووووووووووه فرصة خطيرة للأهلي، تبادل التمريرات من عبد القادر إلى تاو الذي لعبها عرضية من الجانب الأيسر قابلها شريف برأسية ولكن الزنيتي يتألق ويتصدى لها.

11' جوووووووووووووووووووووووووووول هدف المباراة الأول، بتوقيع عمرو السولية من علامة الجزاء، الذي لعب الكرة بقوة في الزاوية اليسرى.

9' أوووووووووووه الحكم يعود إلى تقنية الفيديو، لاحتمالية وجود ركلة جزاء للأهلي، بعد لمسة يد من مدافع الرجاء عقب عرضية أيمن أشرف.

5' مرور خمس دقائق من الشوط الأول، وضغط أهلاوي بحث عن هدف تقدم سريع.

0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الرجاء:

التشكيل| 3-5-2

أنس الزنيتي

مرواني الهدهودي – جمال حركاس – إلياس حداد

عبد الإله مدكور – بدر بولحروز – محمد زريدا - محسن متولي - أسامة سوكحان

محمد المكعزي – حميد أحداد

🚨Your team to face Al Ahly SC🚨 pic.twitter.com/sUZlrtOGay — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 16, 2022

تشكيل الأهلي:

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

عمرو السولية - أحمد عبد القادر - أليو ديانج

حسين الشحات - محمد شريف - بيرسي تاو

📋| اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا🦅💪#يلا_يا_أهلي #أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/S1U7hnDboe — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 16, 2022

أما نادي الرجاء، فقد حسم صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وصعد معه وفاق سطيف فيما ودع أمازولو وحوريا.

على صعيد دوري الأبطال، تأهل المارد الأحمر من المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف نادي صن داونز، وذلك بعد الفوز في الجولة الأخيرة على الهلال السوداني.

خسر الأهلي آخر مبارياته في الدوري من نادي المصري بهدفٍ دون الرد، لكنه بقي في الصدارة بنفس رصيد الزمالك الوصيف، والذي فاز على مصر المقاصة في نفس التوقيت.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي والرجاء المغربي، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على وي السلام في العاصمة المصرية القاهرة.