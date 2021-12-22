الأهلي والرجاء : مباشر السوبر الإفريقي لحظة بلحظة

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الأهلي 1 × 1 الرجاء

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90+3' حكم اللقاء يطلق صافرة النهاية بالتعادل 1-1، ولجوء الفريقين إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز بالسوبر الإفريقي 2021.

90' حكم المباراة يقرر احتساب ثلاث دقائق كوقت بدل من الضائع في شوط المباراة الثاني.

90' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، الأهلي يعدل النتيجة في الوقت القاتل عن طريق طاهر ممحمد طاهر، الذي وصلت له الكرة بعد تمريرة من بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية في الشباك.

85' الأهلي يواصل البحث عن هدف التعادل، مع دخول المباراة المنعطف الأخير.

82' يا ربااااااااااااااااااااااه، ماذا أضعت يا تاو؟ محمد شريف يمهد كرة بالرأس إلى المهاجم الجنوب إفريقي، الذي انفرد بالمرمى، لكن سدد الكرة بطريقة غريبة بعيدًا عن مرمى الرجاء.

80' محاولات الأهلي تكتسب طابع الخطورة في الدقائق القليلة الماضية، لكن رعونة المهاجمين تفسد أي محاولة حقيقية لتهديد مرمى الرجاء.

75' لا جديد على مستوى النتيجة، الأهلي يستحوذ على الكرة دون تهديد حقيقي لمرمى الرجاء، والنادي المغربي يلعب على الهجمات المرتدة.

70' الرجاء يخرج من مناطقه في الدقائق الماضية، بحثًا عن هدف قتل المباراة، لكن دون جدوى حتى الآن.

65' الأهلي يزيد من النسق في الدقائق الماضية بحثًا عن هدف تعديل النتيجة، لكن دفاع الرجاء بالمرصاد لكل المحاولات.

62' أوووووووووووووووووووووووو، ملمح الخطورة الأول في الشوط الثاني، أفشة يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الزنيتي ببراعة.

60' لا جديد على مستوى النتيجة، الرجاء متقدم بهدف دون رد على الأهلي، واللعب منحصر في وسط الملعب.

55' توقف اللعب خلال الدقائق الماضية بسبب تعرض عبد الإله مدكور مدافع الرجاء للإصابة وسقوطه على أرض الملعب.

50' البطء يغلب على أداء الفريقين في الدقائق الأولى من شوط المباراة الثاني، وإن كان الأهلي هو المسيطر الأكبر على الكرة.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الأول من مباراة السوبر الإفريقي بتقدم الرجاء المغربي على الأهلي المصري بهدف دون رد.

45' حكم المباراة يقرر احتساب دقيقة واحدة كوقت بدل من الضائع في شوط المباراة الأول.

40' الشوط الأول من السوبر الإفريقي يدخل المنعطف الأخير، ورغم سيطرة الأهلي شبه الكاملة على الكرة، إلا أن "المارد الأحمر" لم يخلق أي خطورة تذكر على مرمة أنس الزنيتي.

35' الأهلي بدون أي خطورة هجومية على مرمى الرجاء وبطء واضح في بناء اللعب، والرجاء يعتمد بشكل كامل على المرتدات، التي تشكل خطورة كبيرة على مرمى محمد الشناوي.

30' الهدوء يعود إلى الملعب في الدقائق الماضية، واللعب توقف أكثر من مرة لسقوط لاعبي الرجاء.

25' الأهلي يسيطر على الكرة في الدقائق الماضيةن لكن الرجاء يتكتل في مناطقه بشكل مثالي لمنع تطور أي محاولات هجومية على مرمى أنس الزنيتي.

20' الدقائق الماضية حملت معها محاولات متفرقة غير مجدية من الأهلي والرجاء، وإن غلب عليها تدخلات قوية من لاعبي النادي المغربي في وسط الملعب.

16' عبد الجليل جبيرة ينجح في تخطي أكرم توفيق ويتوغل داخل منطقة جزاء الأهلي، لكن محمد الشناوي يتدخل ويحول العرضية إلى ركلة ركنية لم تسفر عن خطورة.

15' الأهلي يحاول الرد سريعًا، لكن أنس الزنيتي يتصدى ببراعة لتسديدة حسين الشحات من حدود منطقة الجزاء، والدفاع يشتت الكرة بعيدًا عن مناطق الخطورة.

13' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، الرجاء يفتتح التسجيل مبكرًا، بعد هجمة مرتدة سريعة، لترتطم الكرة العرضية في ياسر إبراهيم، ويتدخل حميد أحداد ليكمل الكرة إلى مرمى الأهلي.

10' لا جديد على مستوى النتيجة، الفريقان يتبادلان السيطرة على الكرة في وسط الملعب، لكن دون تهديد خطير على المرميين حتى الآن.

5' الأهلي يبدأ المباراة بضغط قوي على مناطق الرجاء بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، لكن دفاع الفريق المغربي صامد حتى الآن.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

ضربة موجعة للأهلي قبل ثواني من انطلاق المباراة، بإصابة عمرو السولية، ودخل ياسر إبراهيم بدلًا منه.

تشكيل الرجاء:

التشكيل| 4-5-1

أنس الزنيتي

عبد الإله مدكور - جمال حركاس – مروان هدهودي – عبد الجليل جبيرة

زكريا الوردي – فابريس نجوما – عبد الإله الحافيظي – محسن متولي – محمود بنحليب

حميد أحداد

🚨The team news is in🚨

Here's our starting XI for tonight's #TotalEnergiesCAFSC final against Al Ahly SC🇪🇬#CluboftheCentury🇲🇦 #DimaRaja pic.twitter.com/tI0fRym4KB — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) December 22, 2021

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 3-4-3

محمد الشناوي

أيمن أشرف - حمدي فتحي - بدر بانون

أكرم توفيق - أليو ديانج - عمرو السولية - علي معلول

محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو - حسين الشحات

ولعب الرجاء بطولة السوبر الإفريقي ثلاث مرات من قبل، توج باللقب مرتين، آخرها في عام 2019، على حساب الترجي التونسي.

أما الرجاء، فيلعب مباراة السوبر الإفريقي بصفته حامل لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد أن حصل على اللقب متفوقًا على شبيبة القبائل الجزائري.

ويعد الأهلي أكثر الأندية تحقيقًا للقب بطولة السوبر الإفريقي، بعد أن حصد البطولة سبع مرات من قبل، آخرها في النسخة الماضية، على حساب نهضة بركان المغربي.

الأهلي يدخل المباراة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن توج باللقب على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي، والتي تقام في بطولة السوبر الإفريقي 2021، ويستضيفها استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية، الدوحة.