الأهلي والإسماعيلي: مباشر لحظة بلحظة

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الأهلي 1 × 1 الإسماعيلي



تغطية مباشرة لحظة بلحظة

يمكن متابعة الشوط الثاني بالفيديو..

نهاية الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف دون رد.

45' حكم المباراة يقرر احتساب دقيقتين كوقت بدل من الضائع في شوط المباراة الأول.

44' كونتيه يضيع فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني لصالح الإسماعيلي، بعد أن حصل على كرة من عبد الرحمن مجدي، لكن الجامبي سدد الكرة بعيدًا عن المرمى.

40' يا رباااااااااااااااااااااااااه، مخلوف يسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء، لكن مصطفى شوبير حارس الأهلي يتصدى للكرة ببراعة.

30' محاولات دون خطورة من الفريقين حتى الآن، وإن كان لاعبو الأهلي يواصلون المحاولة من أجل تعديل النتيجة، والإسماعيلي يحاول الاعتماد على سرعة المرتدات.

20' الأهلي يحاول البحث عن رد فعل سريع بعد هدف الإسماعيلي الأول، لكن دون خطورة حتى الآن.

16' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، كارميلو يفتتح التسجيل لصالح الإسماعيلي، بعد كرة عرضية من محمد الشامي، قابلها لاعب الوسط البوليفي بضربة رأس سكنت شباك الأهلي.

10' بداية هادئة للمباراة وغياب الفرص، والسيطرة على الكرة متبادلة بين لاعبي الفريقين.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

مصطفى شوبير

كريم فؤاد - محمد مغربي - محمد أشرف - محمد فخري

محمد نصير - عبد الرحمن مانو

زياد طارق - محمد محمود - عمار حمدي

حسام حسن

📋اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات كأس الرابطة 🦅💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/WQdGi4OlHi — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 17, 2022

تشكيل الإسماعيلي

التشكيل | 4-2-3-1

أحمد عادل

محمد دسوقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عبد الله جمعة

كارميلو - محمود دونجا

محمد مخلوف - سايكو كونتيه - محمد الشامي

عبد الرحمن مجدي

ويتصدر الإسماعيلي ترتيب فرق المجموعة الثانية في كأس الرابطة المصرية مناصفة مع المقاولون العرب، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة.

أما الإسماعيلي، فقد دخل البطولة بقوة كبيرة، وتمكن من تحقيق فوز ثمين على حساب سموحة في الجولة الأولى بهدف دون رد سجله عبد الرحمن مجدي.

الأهلي تعادل سلبيًا في الجولة الأولى أمام الجونة، ويبدو أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قرر مواصلة الاعتماد على العناصر الشابة في كأس الرابطة، من أجل تجهيزهم والوقوف على مستواهم تمهيدًا للاعتماد على أحدهم في الفترة المقبلة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في النسخة الأولى من كأس الرابطة المصرية.