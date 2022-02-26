الأهلي والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 3x2 الاتحاد

مباشر لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

الدخول إلى مركز المباراة

goal

66' مرتدة سريعة للاتحاد وتمريرة من حمد الله باتجاه رومارينو لكن بعيدة

60' الأهلي الأخطر ويلعب على تسجيل هدف التعادل

55' أوووووووه ماذا أهدرت يا حمد الله؟ انفراد بالمرمى وراوغ الحارس لكن تأخر في التسديد ليخرجها الدفاع من على خط المرمى

49' جووووووووول الأهلي يقترب من العودة وعبد الباسط هندي يسجل الهدف الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد 3-1 على الأهلي

45+2 ' جووووووووووول إدواردو يشعل الديربي ويسجل هدف تقليص الفارق للأهلي

41' جوووووووووول رومارينيو يسجل الثالث للنمور بعد خطأ دفاعي قاتل ليتقدم الاتحاد في الديربي بثلاثية في شوط

40' أوووووووووه مرتدة خطيرة بقيادة حمد الله ورومارينو والحارس يتدخل ويمنع الثالث

35' مرتدات الاتحاد خطيرة للغاية على مرمى الأهلي والمساحات شاسعة للتحول الهجومي

32' أليوسكي يسدد ركلة حرة بيسراه باتجاه المرمى لكن ترتفع وتعلوا القائم

27' السيطرة من جانب الأهلي لكن خطأ دفاعي يتحول لفرصة لصالح أندري الذي سددها في المرمى لكن تحولت ركنية

21' جووووووووووووووووول حمدالله يشعلها ويسجل الهدف الثاني من رأسية ولا أجمل

15' الأهلي يحاول خطف التعادل ورأسية قوية من إدواردو ولكن اعتلت العارضة ومرت بسلام

7' جووووووووووووووووول حمدالله يتألق ويضع الاتحاد في المقدمة بعد تمريرة من رومارينيو

6' أووووووووه الخطورة تبدأ من الأهلي وتسديدة قوية من عمر السومة لكن بعيدة عن المرمى

4' العسيري يتعرض لضرب باليد من أندري والأخير يحصل على بطاقة صفراء

انطلاق المباراة

تشكيل الاتحاد ضد الأهلي

الخطة 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

مد الله العليان، عبد الله الحافظ، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي

برونو هينريكي، أندري فيليبي

عبد العزيز البيشي، رومارينيو، عبد الرحمن العبود

عبد الرزاق حمد الله

تشكيل الأهلي ضد الاتحاد

الخطة 4-3-3

محمد الربيعي

عبد الباسط هندي، دانكلير بيريرا، علي مجرشي، جاني أليوسكي

فرانك كوم، فيليب براداريتش، كارلوس إدواردو

هيثم عسيري، عبد الرحمن غريب، عمر السومة

على الجانب الآخر، يعيش الأهلي فترة صعبة بعد الخروج من كأس الملك وتذبذب النتائج في الدوري المحلي خلال الفترة الأخيرة، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

الاتحاد يدخل المباراة متصدرًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 48 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن النصر في المركز الثاني ولديه مباراة مؤجلة أمام الهلال

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي والاتحاد والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.