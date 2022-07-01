"الأهلي لم يعد من كبار الدوري، هو الآن كبير "يلو" وينتظره كلاسيكو ناري"

الأهلي لم نجح في تفادي المصير الأسود

رفض الناقد الرياضي محمد الذايدي وصف الأهلي بأنه أحد كبار دوري المحترفين السعودي، مشيرًا إلى أن الوصف المناسب له حاليًا هو كبير دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

الكارثة حلت بالأهلي فعليًا بهبوطه لدوري الدرجة الأولى السعودي بعد فشله في الخروج بأكثر من نقطة التعادل السلبي مع الشباب في آخر جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

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الصحفي المخضرم أكد أن هبوط الأهلي كارثة للنادي، رافضًا وصف البعض تجميل الأمر والتقليل من آثاره السلبية، مضيفًا "هذا الموسم تاريخي وسيبقى في الذاكرة للأبد، هبوط الأهلي كارثة سببت شرخ وكسر في نفوس الجمهور الأهلاوي لن يُنسى أبدًا".

"أتفهم محاولة البعض "تلطيف" الأجواء بالقول أنه سقوط شامخ وإلى ذلك، لكن هذا الهبوط هو وصمة عار في تاريخ الأهلي وعليهم جميعًا الاعتراف بذلك، الأهلي فريق كبير وهو ثالث الأبطال بعد الهلال والاتحاد، يمتلك أساطير كبار في تاريخه، ولذا سقوطه مدوٍ وهائل".

تابع "كل هذا التاريخ أصبح من الماضي الآن، الدوري لا يُعد الآن من كبار دوري المحترفين بل هو حاليًا كبير دوري يلو، فرق دوري الدرجة الأولى تستعد لمواجهته وستلعب ضده بشراسة، دوري الدرجة الأولى يختلف تمامًا عن دوري المحترفين، سواء من حيث الملاعب أو التنقلات أو غيرها".

الذايدي…

الاهلي كبير الكبار في دوري يلو وننتظر كلاسيكو ناري 🔥وتاريخي بين اهلي الرياض واهلي جده #الاهلي_كبير_دوري_يلو @malthaidy pic.twitter.com/3YG60qtCIJ — 💎خالد الجوير (@khalid_aljuwair) July 1, 2022

وأتم "دوري يلو في موسمه القادم سيضم فرقًا كبيرة مثل الفيصلي والحزم والقادسية والجبلين، وجميعهم ينتظرون الأهلي، وسنرى مواجهة كلاسيكو تجمع أهلي جدة وأهلي الرياض".

يُشار إلى أن الأهلي والفيصلي والحزم هبطوا لدوري الدرجة الأولى السعودي، علمًا أن الفيصلي سيلعب الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا الموسم القادم بعد نجاحه في العبور من دور المجموعات.