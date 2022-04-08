"الأهلي لديه كنز لا يبحث عنه والسومة عالة فنية .. انتهى"

وضع الناقد الرياضي مبارك الشهري خريطة طريق للنادي الأهلي كي يتمكن من الخروج من أزمته الحالية والعودة إلى منصات التتويج مجددًا، وقد تضمنت اتخاذ قرارات جريئة أبرزها التخلي عن النجم عمر السومة.

الأهلي يعيش موسمًا كارثيًا في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ يتواجد في المركز العاشر برصيد 28 نقطة، ولا يفصله عن منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى سوى 3 نقاط قد تتقلص إلى نقطة واحدة حال فاز الاتفاق على الهلال في المباراة المؤجلة.

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الشهري أكد في بداية تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي" أن الجدل المثار حاليًا بين الأهلاوية أنفسهم حول موسى المحياني لا يليق أبدًا، وأشار إلى أن التغيير المستمر في منصب المشرف على كرة القدم لا يخدم النادي أبدًا.

وأضاف الشهري أن الأهلي بحاجة لوضع خطة خمسية تعتمد أساسًا على لاعبي الفئات السنية بجانب ما وصفه بالكنز الذي لا يبحث النادي عنه ويبحث عن شيء آخر غير موجود.

إذ قال "الأهلي باستطاعته العودة إن وضع خطة خمسية تعتمد على نجوم الفئات السنية، خاصة أن صالح المحمدي أحد أبرز المدربين القادرين على إفراز نجوم كبار من الفئات السنية، بجانب الاعتماد على نجوم الأهلي السابقين المتواجدين حاليًا في مختلف أندية وأكاديميات جدة".

تابع موضحًا "الأهلي لديه كنز لكنه لا يبحث عنه بل يبحث في منطقة أخرى لا يوجد بها أي شيء، هذا الكنز هو نجومه السابقين الذين حققوا نجاحات كبيرة على صعيد التدريب وإفراز النجوم الصغار".

وأتم "الإدارة يجب أن تُغير من سياستها، لديها مشكلة، وإن كنت لا ألومها لأنها ورثت مشاكل كبيرة من إدارات سابقة خاصة فترة عبد الإله مؤمنة، يكفي أنها تركت للإدارة الحالية عقدًا لعمر السومة يقترب من 5 ملايين يورو سنويًا، السومة عالة فنية على الفريق .. لاعب انتهى، يجب اتخاذ قرارات جريئة لصالح الفريق فيما يخص لاعبيه الكبار وعلى الجمهور أن يدعم تلك القرارات ويصبر على الفريق حتى يعود".

🗣 مبارك الشهري:

"السومه" عالة فنية .. انتهى ..

الحصاد الرياضي ...@Mubark_m9 pic.twitter.com/lGUzKyuWe2 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 8, 2022

يُشار إلى أن الأهلي ضم السومة من القادسية الكويتي عام 2014 وقد أبهر الجميع في سنواته الأولى وتُوج هدافًا للدوري السعودي 3 مرات، ولكن مستواه تراجع كثيرًا في آخر موسمين وتعرض للكثير من الانتقادات خاصة هذا الموسم.