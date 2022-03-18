"الأهلي لا يقدم مستوى أمام الفرق الصغيرة .. لن يفوز على الهلال"

يرى الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، أن فريق النادي الأهلي لن يستطيع الفوز على نظيره الهلال، في مباراة الكلاسيكو التي ستقام مساء اليوم الجمعة.

الهلال يواجه الأهلي في الكلاسيكو

يستضيف فريق نادي الهلال نظيره الأهلي مساء اليوم الجمعة، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب الملز بالعاصمة السعودية الرياض.

الهلال يدخل المباراة وهدفه تحقيق الفوز واستعادة المركز الثاني الذي سيطر عليه نادي النصر، بعد أن فاز الأخير في مباراته الأخيرة أمام الفيحاء.

الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة طيبة أمام الهلال، لانطلاقة مثالية رفقة مدربه الجديد الأوروجوياني روبرت سيبولدي، الذي قاد الفريق المباراة الماضية أمام الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الأهلي لن يفوز على الهلال

الرشيدي قال خلال تصريحات لبرنامج "سوالف رياضية" عبر قناة 24 الرياضية: "هي مباراة مهمة للأهلي، وأيضًا مهمة للهلال الذي يريد اللحاق بنادي الاتحاد، أمام الفرق الكبيرة يقدم الأهلي مستويات رائعة، وأمام الفرق الصغيرة لا يقدم المستوى المطلوب".

وواصل: "مثلًا في الدور الأول تعادل مع الهلال، وقدم أداء طيب أمام النصر والاتحاد، ومباراته القادمة ستكون صعبة، ولن يفوز الأهلي في هذه المباراة لأن الهلال يملك العديد من الطرق للفوز على الأهلي".

واختتم عايد الرشيدي تصريحاته قائلًا: "الهلال يمتلك سعود عبد الحميد الذي يقدم مستوى أفضل من الذي كان يقدمه مع الاتحاد، ومستوى الفريق تغير كله مع مدربه".

عايد الرشيدي :

الأهلي لا يقدم مستوى مع الفرق الصغيرة .. ولن يفوز أمام الهلال ..

سوالف رياضية ..@ayed7171 pic.twitter.com/cL3op11Zay — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 18, 2022

اقرأ أيضًا ..

باعتراف رسمي .. الهلال أكثر المستفيدين من الأخطاء التحكيمية!

الحيرة تصيب رامون دياز قبل كلاسيكو الهلال والأهلي

فيديو | ماذا يقصد؟ .. رد فعل غريب من لاعب الأهلي عند سؤاله عن هاسي