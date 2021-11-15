"الأهلي غامر بسمعته من أجل لاعب لا يستحق"

يرى الإعلامي الرياضي خالد الدلاك أن النادي الأهلي السعودي خاض مغامرة مع اللاعب التونسي حمدي النقاز ستؤثر على سمعته في التفاوضات للتعاقد مع أي لاعب خلال السنوات المقبلة، موجهًا اللوم لإدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي.

ما هي مشكلة صفقة حمدي النقاز؟

الراقي كان قد تعاقد مع اللاعب التونسي بعد غلق باب الميركاتو الصيفي الماضي كبديل للبرازيلي باولينيو، الذي رحل بعدما فسخ عقده بعد شهرين فقط من التوقيع، لظروف شخصية.

وجاء قيد النقاز على أساس أنه لاعب حر، إذ تسمح اللوائح للأندية بقيد اللاعبين الذين انتهت عقودهم خلال فترة الميركاتو بعد غلق باب القيد، حال وجود مكان خالٍ بالقائمة.

لكن الهلال وعقب مواجهة الأهلي في الدوري السعودي، أعلن تقدمه باحتجاج رسمي على مشاركة النقاز في المباراة، بداعي أنه معار من الزمالك، ولم تتم الصفقة كانتقال حر.

نادي الطائي كذلك كان قد تقدم بالاحتجاج نفسه عقب مواجهة الراقي، لكن احتجاجه رُفض لعدم استكمال إجراءات الاحتجاج في المهلة المحددة.

"مغامرة من أجل لاعب لا يستحق"

الدلاك أوضح أنه من الممكن أن يتم رفض احتجاج الهلال فقط من أجل إنقاذ الموقف وللصالح العام للكرة السعودية، لكنه أشار إلى أن هذه القضية ستنال من سمعة الراقي.

وكتب الدلاك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعتقد أن النقاز ليس بذلك اللاعب الذي يستحق من أجله الأهلي المغامرة وتعرض كيانه للخطر والاهتزاز".

وأضاف: "قد لا يكسب الهلال من الاحتجاج لصالح عام أو قلة خبرة وتردد لجان، ولكن ستزداد سمعة الراقي تأثرًا في مجال المفاوضات ولن يعترف بعد ذلك بأي شهادة تصدر من جامعة القانون".

اعتقد ان النقاز ليس بذلك اللاعب الذي يستحق من اجله الأهلي المغامرة وتعرض كيانه للخطروالاهتزاز قد لايكسب الهلال من الاحتجاج لصالح عام اوقلة خبرة وتردد لجان ولكن ستزدادسمعة الراقي تأثرا في مجال المفاوضات ولن يعترف بعد ذلك باي شهادة تصدر من جامعة القانون #النقاز_ينقز_على_النظام — خالد الدلاك (@DlakSaad) November 15, 2021

الزمالك يؤيد موقف الأهلي

وأخيرًا وبعد صمت طوال الفترة الماضية، خرج عمر أبو العز؛ المدير الإداري لنادي الزمالك، ليؤكد عدم قيد النقاز في قائمة النادي، بعد التعاقد معه، نظرًا لحرمان الاتحاد الدولي "فيفا" الأبيض من إبرام تعاقدات لمدة فترتين.

وقال أبو العز، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "لم يتم قيد النقاز، هل سنضحك على فيفا؟، الزمالك ممنوع من القيد، وبطاقة اللاعب حصل عليها الأهلي من الاتحاد التونسي وليس من الاتحاد المصري".

كافة الدلائل تشير إلى أن الحديث عن عودة النقاز للزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل، ما هو إلا اتفاق شفهي بين الأبيض ومسؤولي الأهلي، وليس كون الصفقة تمت على سبيل الإعارة.

وكان النقاز قد عاد للزمالك في الصيف الماضي بعدما فسخ عقده مع الترجي التونسي، في صفقة تمت مقابل تنازل اللاعب عن قضيته ضد القلعة البيضاء أمام فيفا، لكن حرمان الزمالك من التعاقدات عطل قيد النقاز بالقائمة.

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