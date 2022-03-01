الأهلي ضد فاركو: مباشر لحظة بلحظة

فاركو 1×3 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

22' ضربة حرة غير مباشرة للأهلي، يلعبها علي معلول بإتجاه شريف ولكن الكرة تطول وتصل إلى محمد صبحي الذي مسك بالكرة على مرتين

16' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فاركو يقلص النتيجة، تسديدة قووية من سوكاري يصدها الشناوي وترد إلى الصغيري الذي يسددها في المرمى بكل قووة

12' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول قفشة يسجل الثالث للأهلي، عرررضية من محمد هاني، محمد شريف يلمس الكرة ويمررها إلى قفشة الذي يسددها في المرمى بكل قووة

8' أوووووووووووووووووه الثالث يضيع من الأهلي! عرررضية من عبد القادر ولكن الكرة تمر من أمام محمد شريف

6' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول قفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي، الكرة طولية من ربيعة تصل لمحمد مجدي على الجهة اليمنى ليسددها بقوووة على يمين محمد صبحي

4' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول شريف يسجل الهدف الأول للأهلي، تمريرة من عبد القادر إلى شريف الذي يدير جسده ويسدد الكرة بكل قووة على يمين محمد صبحي

3' تسديدة من أحمد عبد القادر على مرتين ولكن تسديدته عاااالية عن المرمى

انطلاق المباراة

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تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني

عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - حمدي فتحي

أحمد عبد القادر - محمد شريف - ميكيسوني

📋| اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز🦅💪👌#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/hjOzOOIvJP — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 1, 2022

📋| اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز🦅💪👌#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/hjOzOOIvJP — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 1, 2022

تشكيل فاركو

التشكيل | 3-4-1-2

محمد صبحي

أحمد مودي - عبدلله بكري - رامي صبري

عزمي غومة - محمود حمادة - أحمد الصغيري - جيفرسون إنكادا

سوكاري

شكري نجيب - عمرو جمال

أما فاركو يحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة، حيث نجح الفريق في الفوز في خمس لقاءات وخسر مثلهما، ويسعى لتعويض الهزيمة التي تعرض لها الجولة الماضية أمام الجيش بهدف نظيف.

يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد الفوز في الأسبوع الماضي على المقاصة برباعية، ولكن المارد الأحمر لعب مباراة أقل من المتصدر بيراميدز الذي يعتلي الصدارة برصيد 23 نقطة، وفي حال الفوز في مباراة اليوم سيعتلي القمة مرة أخرى.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي وفاركو في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري لموسم 2021/2022، على ملعب الأسكندرية.