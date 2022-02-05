الأهلي ضد مونتيري: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 0 × 0 مونتيري

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3' أوووووووووه فرصة خطيرة للأهلي هجمة مرتدة وصلت إلى حسين الشحات الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها حارس مونتيري ببراعة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 3-43

علي لطفي

ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد مغربي

علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد هاني

أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات

📋اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة مونتيري ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 🦅💪✌️#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Z8zCRuESvl — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 5, 2022

تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا 2021، وقد حصل على الميدالية البرونزية في المونديال السابق.

بينما يشارك نادي مونتيري في مونديال الأندية كبطل أمريكا الشمالية، وهي المشاركة الخامسة للفريق في تاريخه.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في الدور الأول من منافسات كأس العالم للأندية، والذي يقام في الإمارات، ويستضيف ملعب آل نهيان لقاء الليلة.