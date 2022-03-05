الأهلي ضد المريخ: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 3 × المريخ 2

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90+3' نهاية المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

90' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

83' انحصار الكرة في وسط الملعب، ومحاولة من لاعبي الأهلي للسيطرة على ما تبقى من وقت في اللقاء.

77' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول عمرو السولية يسجل الهدف الثالث للأهلي، تبادل تمريرات بين لاعبي الأهلي، ومرر أفشة الكرة إلى السولية داخل منطقة جزاء المريخ، ليسددها السولية وترتطم في الدفاع وتسكن الشباك.

75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية الشوط الثاني، والنتيجة تشير إلى التعادل بهدفين مقابل هدف.

69' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف التعادل للمريخ، عرضية من بخيت خميس إلى السماني الصاوي داخل منطقة جزاء الأهلي ليسددها الصاوي بقوة في الشباك.

62' أوووووووووووووووه تسديدة قوية من أفشة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها تمر بجوار القائم بقليل.

60' مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بهدفين ممقابل هدف.

52' محاولة من لاعب المريخ بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها تخرج إلى ركلة مرمى.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+1' نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف.

45' الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع.

44' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول إدجوماريجوي يسجل هدف تقليص الفارق للمريخ، بعد تسديدة من لمسة واحدة بعد عرضية من رمضان عجب الذي توغل لمنطقة جزاء الأهلي وراوغ الشناوي.

40' أوووووووووووه محمد شريف يهدر فرصة هدف ثالث للاهلي، عرضية من معلول من الجانب الأيسر قابلها شريف بتسديدة قوية ولكن الحارس يتصدى لها.

34' جوووووووووووووووووووووووووووووول محمد شريف يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة، عرضية أرضية من الجانب الأيسر من أحمد عبد القادر، قابلها بتسديدة مباشرة في الشباك.

30' مرور نصف ساعة من مجريات الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم الاهلي بهدف دون رد.

27' استفاقة من لاعبي المريخ لمحاولة تسجيل هدف التعادل.

21' تسديدة من لاعب المريخ ولكنها تمر بسلام على مرمى الشناوي.

18' محاولات من لاعبي الأهلي، ولكن دون أن تصل إلى مستوى الخطورة المطلوبة.

12' سيطرة أهلاوية وتبادل التمريرات بين لاعبي الشياطين الحمر في وسط ملعب المريخ.

7' مرور أكثر من خمس دقائق على بداية المباراة والنتيجة تشير لتقدم الأهلي بهدف دون رد.

3' جووووووووووووووووووووووووووووول هدف مبكر وسريع للأهلي، بينية من بيرسي تاو وصلت إلى محمد شريف الذي توغل بالكرة لمنطقة جزاء المريخ وسدد الكرة في الشباك.

0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل المريخ:

التشكيل | 4-3-3

منجد النيل

توماس بواك - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس

محمد الرشيد - عمار تيفور - عماد الصيني

السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب

تشكيل الأهلي:

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

محمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو

محمد شريف

على الجانب الآخر المريخ تعادل في أولى مبارياته أمام صن داونز، ثم فاز على صن داونز، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر ليحافظ على المركز الثاني في المجموعة في سباق التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وتأجلت مباراة الفريقين بسبب مشاركة الاهلي في كأس العالم للأندية، ليعود المارد الأحمر بعدها ويتعادل أمام الهلال، ثم يخسر أمام صن داونز وسيهدف للخروج بنقاط المباراة كاملة للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور القادم من البطولة للحفاظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي ضد المريخ السوداني في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على وي السلام في العاصمة المصرية القاهرة.