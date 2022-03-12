الأهلي ضد الطائي: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 3×1 الطائي

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نهاية المبارااااااااااة بفوز الأهلي على الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف

80' تسديدة قوووية من موسونا، تصطدم بلاعب الأهلي وتصل في يد المسيليم

74' تسديدة قوووووية من ماليلي ولكن الكرة تمر بعيدة عن القائم

71' أووووووووه خطيرررة للأهلي، تسديدة من السوووووومة ولكن حارس الطائي يتألق ويتصدى لها

66' تسديدة من السوووووومة ولكن الكرة تخرج ضربة مرمى للطائي

55' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول السومة يسجل ركلة الجزاء بنجاح ليتقدم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف

54' ركلة جزاااااااااااء للأهلي بعد أن قام مارسيلو بعرقلة مجرشي

52' أووووووووه فيغيروا لا يستغل تشتيت خاطئ للكرة من حارس الأهلي ويضيع فرصة التعادل للطائي

48' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول السومة يسجل الهدف الثاني للاهلي بتسديدة رائعة في مرمى الطائي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الأهلي والطائي بهدف لكل فريق

45' أووووووووووووووووووه السومة يهدر فرصة التقدم مجددًا، عرررضية رائعة من أليوسكي إلى مهاجم الأهلي ولكن تسديدته تعلو العارضة

45' خطيررررررررة للأهلي، عررضية من أليوسكي إلى السومة الذي يسدد من لمسة واحدة ولكن الكرة تمر بجوار القائم

42' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأهلي يتعادل برأسية من فرانك كوم، دانكلير يلعب عرررضية جميلة، السومة يمررها بالعرض برأسه إلى الكاميروني الذي سددها بقوة في المرمى

41' خطأ للأهلي من مكان خطير بعد عرقلة السومة على حدود منطقة الجزاء

39' تسديدة قووية من موسونا ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

38' عرررضية من مختار علي ولكن المسيليم يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

37' تسديدة من المجحد لاعب الأهلي ولكن الكرة بعيدة عن مرمى الطائي

32' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول سعيود يسجل الهدف الأول للطائي، النجم الجزائري يراوغ الجميع قبل أن يسدد الكرة بين قدمي حارس الأهلي

21' خطيررررة للأهلي، إدواردو يمهد الكرة إلى غريب الذي يسدد الكرة قووية ولكنها تمر بجوار القائم

18' عرررضية خطيررة من أليوسكي ولكن حارس الطائي يخرج من مرماه ويُبعد الكرة

16' هدوء نسق اللعب في الدقائق الأخيرة دون أي خطورة على مرمى الفريقين

8' عررضية رائعة من إدواردو ولكن حارس الطائي يخرج من مرماه ويمسك بالكرة قبل أن ينقض عليها السومة

7' خطأ للطائي بعد أن قام كارلوس إدواردو بعرقلة مختار علي

6' خطيررررررة من أيمن يحيى، لاعب الأهلي ينطلق ويراوغ بشكل رائع وتسديدة قووووية ولكنها تمر بجوار القائم

5' سيطرة من الطائي على أولى دقائق المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-3-3

ياسر المسيليم

إزجيان أليوسكي - عبد الباسط هندي - دانكليز - علي مجرشي

كارلوس إدواردو - فرانك كوم - محمد المجحد

عبد الرحمن غريب - عمر السومة - أيمن يحيى

تشكيل الطائي:

التشكيل| 4-3-3

بدر العنزي

عبد العزيز مجرشي - مارسيلو - حسين الجبيري - عبدلله تارمين

مختار علي - جمال با جندوج - سيفاس ماليلي

موسونا - توبياس فيغيروا - أمير سعيود

يتواجد الأهلي في المركز الثاني عشر ويعتبر الفريق العريق مهددًا بالهبوط خاصًة وأنه يبعده عن هذه المراكز بفارق نقطة خاصًة وأن رصيده 24 نقطة فقط، ولا يبتعد الطائي كثيرًا عن الأهلي حيث يحتل الترتيب العاشر برصيد 26 نقطة، ويسعى كلاهما للفوز من أجل تقوية حظوظه في البقاء.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال ضد الطائي، والتي تقام ضمن إطار مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي 2021/2022، وسيُلعب اللقاء على ستاد جامعة عبدلله الفيصل.