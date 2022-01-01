الأهلي ضد الشباب: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 2 × 2 الشباب

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45+3' نهاية الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

45' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

43' جووووووووووووووووووووووووووووووول أليوسكي يسجل هدف التعادل للأهلي من علامة الجزاء، بعد تنفيذه للكرة بقوة في الزاوية اليسرى.

42' أووووووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء للراقي، بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود تدخل على عبد الرحمن غريب.

39' جووووووووووووووووووووووول هدف تقليص الفارق للأهلي، والمباراة تشتعل ركلة ركنية من الجانب الأيسر قابلها هيثم عسيري برأسية قوية سكنت شباك فواز القرني.

34' انحصار اللعب في وسط الملعب، وسط محاولات من الفريقين لفرض السيطرة والاستحواذ على اللعب.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول.

26' محاولات من لاعبي الأهلي في الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف تقليص الفارق ولكن فرص خطيرة حقيقية على المرمى.

22' فرصة خطيرة للأهلي تصل إلى هيثم عسيري الذي سدد الكرة بغرابة بعيدًا عن المرمى.

18'جوووووووووووووووووووووووووووووووووول ماذا يحدث! الهدف الثاني للشباب بتوقيع بانيجا، الذي استغل خطأ دفاع الأهلي وبمجهود فردي راوغ أكثر من لاعب وسدد في الشباك.

16' جووووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة لصالح الشباب، بأقدام إيجالو، ركنية من الجانب الأيمن لعبها بانيجا ووصلت إلى إيجالو الذي سدد تسديدة قوية وسكنت الشباك.

10' مرور عشر دقائق من عمر المباراة والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

4' تسديدة من أليوسكي ولكنها تخرج إلى ركلة مرمى.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد العويس

محمد خبراني - عبد الباسط هندي - دانكلير - أليوسكي

نوح الموسى - فيليب براداريتش

هيثم عسيري - محمد المجحد - عبد الرحمن غريب

محمد مجرشي

تشكيل الشباب:

التشكيل| 4-3-3

فواز القرني

فواز الصقور - إيجور - أحمد شراحيلي - متعب الحربي

حسين القحطاني - باولينيو - إيفر بانيجا

هتان باهبري - أوديون إيجالو - علي مجرشي

⚽️ القائمة الأساسية والاحتياطية لليوثنا pic.twitter.com/HjAvHc9w4d — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) January 1, 2022

الأهلي سقط في فخ الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري السعودي، وذلك عندما خسر أمام الرائد بهدف دون رد في الجولة 14، ليتواصل بذلك تراجع "الراقي" بشكل ملحوظ على مستوى النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.

أما الشباب، فيمر بحالة جيدة للغاية في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث يدخل المنافسة على اللقب بصورة واضحة مع الاتحاد وضمك، وسيكون الفوز على الأهلي سبيله لمواصلة المطاردة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة الأهلي والشباب، في إطار مباريات الجولة الـ15 الدوري السعودي لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ملعب الجوهرة المشعة.