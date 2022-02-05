الأهلي ضد التعاون: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 1× 1 التعاون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بين الأهلي والتعاون بهدف لكل فريق

94' أووووووووووووووووووووووووووووه الربيعي ينقذ هدف محقق للتعاون! تسديدة قوووووووية من تاوامبا أمام المرمى ولكن الربيعي يتصدى للكرة ببراعة وتخرج لضربة ركنية

92' ركنية للأهلي، الكرة تصل إلى فهد الحمد ورأسية ولكن الكرة تعلو العارضة

90' عررررضية من الجهة اليمنى للأهلي ورأسية من السووووومة ولكنها تعلو المرمى

بطاقة صفراء للاعب الأهلي فهد الحمد بسبب اعتراضه على قرارات حكم المباراة

86' مصطفى فتحي ينطلق ويتوغل في العمق ويسدد كرة قووووية ولكن الربيعي يمسك بالكرة

84' خطأ للأهلي من خارج منطقة الجزاء بعد عرقلة عبد الرحمن غريب

تبديلين للتعاون بدخول هزازي والرشيدي

81' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول البديل عبدلله المقرن يسجل التعادل للأهلي بتسديدة قووووية سكنت شِباك كاسيو

77' أووووووووووه تسديدة رائعة للأهلي ولكن كاسيو يُبدع ويتصدى للكرة

73' أووووووه عرررضية من الجهة اليسرى للأهلي، رأسية من السووومة ولكن كاسيو يمسك بالكرة

71' فرررصة خطيررررة للأهلي ولكن دفاع الأهلي يعترض أكثر من تسديدة داخل منطقة الجزاء

تبديلين للأهلي بدخول عبدلله المقرن وفهد الحمد

64' فرصة لعلي مجرشي لاعب الأهلي ولكن كرته بعيدة، وضربة مرمى للأهلي

54' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تاوامبا يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويتقدم للتعاون

52' ركلة جزااااااااااااااااااااااااااااااااء للتعاون، بعد أن راجع الحكم لقطة سقوط سميحان النابت داخل منطقة الجزاء

51' تسديدة قوووووية من مصطفى فتحي ولكن الربيعي يتصدى للكرة

47' عرررررررضية رائعة من ميدران ولكن فرانك كوم يشتت الكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي والتعاون

45' عرررضية من أليوسكي إلى هيثم عسيري الذي يسددها قووووية ولكن دفاع التعاون يعترضها

43' مصطفى فتحي يراوغ بشكل رائع قبل أن يتعرض للشد والجذب، وخطأ للتعاون من على حدود المنطقة

41' تسديدة قووووووية من حسن العمري ولكن تسديدته في الشِباك الخارجية

39' ركنية للتعاون، يلعبها مصطفى فتحي، خطيرررررة تمر بغرابة من أمام تاوامبا، الصبحي يلمس الكرة وتخرج لضربة مرمى

36' بطاقة صفراء لحسن العمري بداعي التحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء

34' ضربة حرة مباشرة للتعاون يلعبها ميدران، ترتطم بالحائط وتعود له، عرررضية قوية ولكن عبد الباسط يشتت الكرة لركنية

28' ضربة حرة غير مباشرة للاهلي، الكرة تصل إلى فرانك كوم ورأسية من الكاميروووني ولكنها تُشتت إلى ضربة ركنية

حكم المباراة يقرر عدم احتساب ركلة جزاء للاعب سميحان النابت، وسط غضب كبير من مدربي ولاعبي التعاون

24' حكم المباراة يراجع إحدى اللقطات تحسبًا لوجود ركلة جزاء للتعاون

21' عرررررضية من الجهة اليمنى للاهلي، الكرة تصل إلى أليوسكي الذي يسددها قوووووية ولكن كاسيو يمسك بالكرة

17' خطيررررررررة للأهلي، ضربة حرة غير مباشرة، الكرة تصل إلى فرانك كوم الذي يسددها برأسه قووية ولكن نواف الصبحي يتدخل، يعترض الكرة وتخرج لضربة ركنية

14' هدوء نسق اللعب في الدقائق الأخيرة دون أي فرص خطيرة على المرميين

6' خطأ للأهلي بعد عرقلة عبد الرحمن غريب

3' ضربة حرة غير مباشرة للتعاون، ميدران يلعب الكرة، ورأسية ولكن الكرة تصل سهلة إلى الربيعي

1' أوووووووووه كاسيو يتصدى لرأسية خطيررررة من هيثم عسيري بعد عرضية رائعة من السومة

انطلاق المباراة

تشكيل التعاون:

التشكيل| 4-2-3-1

كاسيو

سعد بالعبيد - معتز هوساوي - نواف الصبحي - طارق محمد

ألفارو ميدران - أشرف المهديوي

سميحان النابت - حسن العمري - مصطفى فتحي

تاوامبا

📋| تشكيلة #الذئاب لمواجهة "الأهلي" في الجولة "الـ19" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. #ComeOnWolves 🐺💛 pic.twitter.com/M9MvpkHOjq — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) February 5, 2022

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الربيعي

إزغان أليوسكي - دانكليز - عبد الباسط هندي - علي مجرشي

كارلوس إدواردو - فرانك كوم - فيليب براداريتش

هيثم عسيري - عمر السومة - عبد الرحمن غريب

في المقابل، يتواجد الأهلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة ويسعى لتحسين ترتيبه في الجدول، وتعويض الإخفاق في الجولة الماضية عندما تعادل مع ضمك بهدف لكل فريق.

يسعى التعاون لاستعادة الانتصارات مرة أخرى بعد أن سقط الفريق في أخر جولتين أمام الهلال والنصر على الترتيب، ويتواجد الفريق في المركز الرابع عشر، ويرغب بالخروج من مناطق الهبوط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي والتعاون، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ستاد الأمير عبدلله الفيصل.