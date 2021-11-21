الأهلي ضد أبها: مباشر لحظة بلحظة

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أبها 0 × 0 الأهلي

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45+2' نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

45' حكم المباراة يحتسب دقيقتين فقط كوقت بدل من الضائع في شوط المباراة الأول.

40' بعد مداولات عديدة مع حكم الفيديو المساعد، حكم المباراة يقرر إلغاء الهدف، لتظل النتيجة على حالها بالتعادل السلبي.

39' جووووووووووووووووووول، تي فريدي يسجل هدفًا عكس سير اللعب لصالح أبها، بعد عمل رائع على الرواق الأيمن، لتصل كرة عرضية إلى فريدي الذي وضع الكرة في الشباك.

30' أبها حاول خلال الدقائق الماضية مبادلة الأهلي الهجمات، لكن دون أن يخلق أي خطورة على مرمى محمد الربيعي، وفيما لم ترق محاولات "الراقي" إلى المستوى المطلوب.

20' السيطرة تميل بشكل أكبر إلى كفة الأهلي في الدقائق التالية، ويهدد مرمى أبها في أكثر من كرة خطيرة، لكن عبد العالي محمدي حارس أصحاب الأرض يقف بالمرصاد لكل المحاولات، والنتيجة لم تتغير بعد.

15' فرحة الأهلي لم تكتمل، الحكم ألغى هدف "الراقي" بداعي تسلل دانكلير بعد العودة إلى تقنية الفيديو، والنتيجة لا تزال التعادل السلبي.

14' جوووووووووووووووووووووووووووووول، الأهلي يتقدم بالهدف الأول، عن طريق دانكلير، بعد عمل رائع في الركلة الركنية، لتصل الكرة إلى البرازيلي، الذي قابل عرضية محمد غريبة بضربة رأس متقنة في الشباك.

12' محمد الربيعي يتصدى لمحاولة سعد بقير المبكرة لصالح أبها، بعد أن تدخل بشكل مثالي على اللاعب التونسي، وأنهى خطورة هجمة أصحاب الأرض.

5' بداية هادئة للغاية في المباراة حتى الآن، وسط سيطرة من الأهلي على الكرة، لكن دون تشكيل خطورة على مرمى أبها.

1' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد اليامي

أليوسكي - عبد الباسط هندي - دانكلير - حمدي النقاز

محمد المجحد - فيليب برادرايتش

عبد الرحمن غريب - علي الأسمري - الحسن نداو

عمر السومة

تشكيل أبها:

التشكيل| 5-2-2-1

عبد العالي محمدي

فهد الجميعة - سعيد حمسل - دانيال سواريز - أمين عطوشي - محمد الكنيدري

رياض شراحيلي - أوروش ماتيتش

سعد بقير - صالح العمري

تي فريدي

📋القائمة التي اختارها السيد مارتن سيفيلا لمواجهة #ابها_الاهلي pic.twitter.com/1enGpbJpR9 — نادي أبها السعودي (@abhaFC) November 21, 2021





الأهلي، الضيف، يدخل المباراة وهدفه تحسين موقفه في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، خاصة وأن الفريق لا يسير بالشكل المطلوب حتى الآن.

ويحتل "الراقي" المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن حصد 15 نقطة، بالفوز في ثلاث مباريات والتعادل في ست مناسبات وخسارتين.

أما أبها، فيطمح إلى استغلال ملعبه من أجل تحقيق الانتصار والخروج من ثلاثي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ويحتل أبها المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل، فيما سقط في سبع هزائم.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة أبها والأهلي في الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.