"الأهلي أمام خيارين في يناير، أحلاهما مر"

يعيش النادي الأهلي وضعًا كارثيًا في الدوري السعودي، إذ لا يُحقق النتائج المطلوبة، ولا يستطيع دعم صفوفه سوى بعد تسديد 75 مليون ريال سعودي في موعد أقصاه 26 يناير الجاري.

الناقد الرياضي محمد الصدعان وخلال تحليله لوضع الأندية السعودية أبدى عدم قلقه بشأن الهلال، مؤكدًا أن الإدارة وخلفها الأمير الوليد بن طلال قادرة على إخراج النادي من أزمته دون الكثير من الضجيج والحديث في الإعلام.

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الصدعان وخلال حديثه في برنامج "كورة" عبر قناة روتانا خليجية أكد أن النادي الأهلي من يثير قلقه لأنه بين خيارين في يناير أحلاهما مر.

وأضاف موضحًا "الأهلي في خطر كبير جدًا، وعلى الإدارة ألا تُكابر، هي أمام خيارين أحلاهما مر".

تابع "الأول هو تسديد تلك المبالغ الكبيرة ودعم الفريق بلاعبين يُساعدون المدرب بيسنيك هاسي على تطبيق أفكاره وأسلوب لعبه بهدف تحسين النتائج، لكن هل النادي قادر على ذلك؟".

"الخيار الثاني، وهو الأقرب، هو التعاقد مع مدرب آخر يستطيع مساعدة الأهلي على الظهور بشكل مختلف تمامًا فنيًا، هاسي يُحمل اللاعبين مسؤولية النتائج السلبية ويقول أنهم لا يستطيعون تطبيق أسلوبه وأفكاره، مثلما كان يفعل مع الرائد تمامًا، وهذا نهج خاطئ خاصة بعد مرور 15 مباراة من الموسم، كان يجب عليه أن يجد الأسلوب المناسب لقدرات لاعبيه ويُطبقه".

يُشار إلى أن الإعلام والجمهور الأهلاوي يضغط بقوة على الإدارة لإقالة هاسي، خاصة مع تراجع الفريق للمركز الـ12 في جدول الترتيب.