الأهلي الأكثر استقرارًا من بين الكبار .. وزارة الرياضة تعلن تفاصيل الكفاءة المالية

الهلال لم يكن عليه ديونًا متراكمةً من الأساس

رغم هبوط الأهلي لدوري يلو للدرجة الأولى السعودي وعدم استقراره من الناحية الفنية إلا أنه من الناحية المالية هو الأكثر استقرارًا من بين الأندية الكبيرة باستثناء الهلال، الذي لم يكن عليه ديونًا من الأساس.

لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة أعلنت اليوم الإثنين، تفاصيل ما سددته الأندية من التزامات مالية متأخرة، من أجل الحصول على الشهادة.

Shahid

وكان يتوجب على الأندية سداد جزء من ديونها وجدولة البقية، من الالتزمات التي كانت واجبة السداد حتى 31 من مارس 2022، كي تتمكن من تسجيل لاعبيها الجدد في الميركاتو الصيفي المنقضي.

وأوضح بيان لجنة الكفاءة أن جميع الأندية نجحت في الحصول على الشهادة باستثناء الباطن، لعدم استيفائه المعايير الملزمة للحصول عليها.

الباطن كان عليه سداد 19.891.808، لكنه لم يفلح سوى في سداد 12.494.968، وجدول 100 ألف ريال، لتتسبب الـ7.296.840 في حرمانه من شهادة الكفاءة المالية.

ما هو موقف الكبار؟

الهلال النادي الوحيد الذي لم يكن عليه مباراة واجبة السداد، إلا أنه حُرم من الميركاتو بقرار من مركز التحكيم، على خلفية العقوبات الموقعة عليه في قضية اللاعب محمد كنو.

أما الأهلي فهو الأكثر استقرارًا من بين الكبار التي كانت عليهم التزامات واجبة السداد، إذ سدد 47.970.582، ولم يتبق من المبالغ المجدولة عليه سوى 64.367، وهو المبلغ الأقل من بين البقية.

يأتي بعد الراقي، الاتحاد، الذي سدد 38.903.319، واتفق على جدولة 3.127.000.

أما الشباب فيأتي بعد العميد، إذ سدد 28.657.548، وجدول 4.037.216، ومن خلفه النصر، إذ سدد 31.784.527، وجدول 4.345.000.

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