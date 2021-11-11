"الآن هي اللحظة المناسبة لانضمام رونالدو إلى برشلونة"!

يرى توني فريشا المرشح السابق لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، أن اللحظة الحالية ستكون مثالية لوصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب "كامب نو".

رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، في خضم الأزمة الاقتصادية لبرشلونة، ترك فراغًا كبيرًا في صفوف "البلوجرانا" من الصعب التكيف معه.

ولا يوجد الكثير من اللاعبين حاليًا في العالم يمكنهم سد الفراغ الذي تركه ليونيل ميسي، لكن فريشا يؤكد أن رونالدو قادر على ذلك.

ماذا قال فريشا؟

فريشا خلال مقابلة تلفزيونية سُئل عن احتمال وصول نجم مانشستر يونايتد إلى نادي برشلونة.

وقال المرشح السابق لرئاسة برشلونة في التصريحات التي نقلتها صحيفة "as" الإسبانية: "إذا كان هناك وقت للقيام بمثل هذا الجنون، فهو الآن".

ويرى فريشا أن الفترة المعقدة التي يعيشها مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، قد تسمح برحيل رونالدو عن الفريق.

ماذا قال فريشا عن تشافي؟

فريشا تطرق في تصريحاته إلى الحديث عن عودة تشافي هيرنانديز إلى برشلونة من جديد لتولي منصب المدير الفني.

وعلق فريشا على القواعد الصارمة التي فرضها تشافي على اللاعبين في غرفة الملابس.

وقال فريشا: "لا أعتقد أن تشافي يأتي بفكرة فرض الغرامات من أجل اضطهاد اللاعبين، أعتقد أنه يريد إقناعهم بفكرة ما، وجعلهم يلعبون بطريقة معينة، ويستمتعون باللعب".

لهذا السبب يثق المرشح السابق لرئاسة برشلونة في أن تعيين تشافي سيكون مثمرًا للغاية.

وقال في ختام تصريحاته: "ألعب جيدًا واخلق ديناميكية جماعية، وداخل هذه الديناميكية ستأتي القواعد، لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب بين المدرب واللاعبين".

اقرأ أيضًا

العداوة لم تمت.. الكشف عن طبيعة علاقة ميسي وراموس

أماتهم في التدريب ويمنع عنهم الطعام.. كونتي يُحدث ثورة في توتنهام!

مونديال بدون إيطاليا وإسبانيا.. مفاجآت تصفيات كأس العالم 2022 المرعبة!