"الآن أستطيع التحدث" .. ألفيش يخرج بتصريحات نارية بعد مغادرة برشلونة!

تصريحات صادمة من داني ألفيش عن مسيرة كريستيانو رونالدو، ومقارنته الأزلية مع ليونيل ميسي.

قرر البرازيلي داني ألفيش نجم نادي برشلونة الإسباني السابق أن يفجر مفاجأة مدوية، ويكشف أخيرًا عن رأيه في البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق، ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

التنافس بين ريال مدريد وبرشلونة أمر واضح للجميع، إلا أنه لا يزال من المفاجئ معرفة أن لاعبًا لأحد الفريقين لا يمكنه التحدث بصدق عن لاعب من الجانب الآخر.

ماذا قال ألفيش عن رونالدو؟

ألفيش، وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال عن رونالدو: "أنا أحب كريستيانو، الآن بما أننا لم نعد في برشلونة وريال مدريد، يبدو أنه يمكنني التحدث، لأنه بدا دائمًا أنني لا أستطيع".

وأضاف: "رونالدو يمثل بالنسبة لنا جميعًا، أفضل مثال على ما يمكننا القيام به، كريستيانو هو النموذج، بالنسبة لنا جميعًا الذين ليس لديهم الكثير من الجودة، فإنه من خلال العمل الجاد يمكنك أيضًا التنافس ضد الأفضل".

وأردف: "أنا أحترمه كثيرًا، وأتيحت لي الفرصة بالفعل لأخبره بذلك".

جدل في حفل الكرة الذهبية!

حكاية أخرى رواها داني ألفيش تلخص بشكل مثالي التنافس بين الفريقين، خلال موقف حدث في غرف الملابس قبل حفل الكرة الذهبية، خلال فترة التنافس الشديد بين ريال مدريد وبرشلونة.

وقال البرازيلي: "كان هناك وقت بسبب التنافس ذهبت لاستقباله [رونالدو] ولم يرحب بي".

وأضاف: "كان هناك جدل لم يطرأ أبدًا، ولكن في غرفة تبديل الملابس في حفل الكرة الذهبية كان لدينا شجار، قمت بتحية الجميع ولم يرحب بي بسبب التنافس بين برشلونة وريال مدريد".

وأكمل: "كيف لا أحترم الرجل الذي أنجز كل شيء على أساس العمل الجاد ووضع قلبه وروحه فيه؟".

وعندما سئل عن مقارنة رونالدو وليونيل ميسي، قدم البرازيلي إجابة كانت في الواقع أقرب بكثير من هويته الذاتية.

وقال: كل ما فعلته في حياتي كان قائمًا على العمل، إذا كنت ستجري مقارنة، كلاعب فأنا أقرب إلى كريستيانو من ميسي بسبب العمل، وليس بسبب الموهبة لأن ليو موهبة وليدة".

واختتم: "ميسي ولد مع موهبة لعب كرة القدم وأن يكون في عالم آخر لا يمكن لغيره الوصول إليه".