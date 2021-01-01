الانهيار مستمر .. ثلاثي إيطاليا وأتلتيكو مدريد ينسحبون من السوبرليج

الحلم يتبخر سريعًا

استمرارًا لانهيار بطولة السوبرليج، أعلن نادي إنتر الإيطالي عن انسحابه تمامًا من الخطط التنظيمية لإقامة المسابقة.

12 ناديًا من كبار أوروبا أعلنوا هذا الأسبوع عن إقامة هذه المسابقة الموازية لدوري أبطال أوروبا، والتي كانت ستجلب العديد من الأرباح الضخمة لهم في المستقبل.

احتجاجات الجماهير الإنجليزية خلال الساعات الماضية، أدت إلى انسحاب مانشستر يونايتد وسيتي وتشيلسي وتوتنهام وآرسنال وليفربول من البطولة.

والآن جاء الدور على إنتر، النادي الإيطالي الذي أعلن عبر موقعه الرسمي، أنه لم يعد جزءًا من مشروع السوبرليج.

وأشار إنتر إلى التزامه بتقديم أفضل تجربة كرة قدم ممكنة للجماهير، وأكد أن هدفه الرئيسي هو تحسين صناعة اللعبة.

وأوضح إنتر أن الاهتمام الرئيسي يجب أن ينصب على تحسين المسابقات المختلفة، من أجل إثارة الجماهير من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم.

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وعلى جانب آخر انضم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لنظيره الإيطالي، ليعلن عدم استمراره في خطط إقامة المسابقة.

وقال النادي في بيانه الرسمي، إن الفريق الأول والمدرب دييجو سيميوني أعلنوا رضاهم التام عن هذا القرار، بسبب إدراكهم أن المزايا الرياضية يجب أن تسود على أي معايير أخرى.

نادي ميلان الإيطالي أعلن كذلك انسحابه من هذه المسابقة، لتنتهي الأحلام سريعًا ويعود الوضع إلى ما هو عليه قبل بداية هذه القصة، كما انضم له يوفنتوس بعدها بلحظات.

يوفنتوس قال في بيانه إن الإجراءات اللازمة المنصوص عليها بين الأندية لم تكتمل، لذلك من الصعب الاستمرار في المشروع.

وشدد النادي الإيطالي أنه سيظل مقتنعًا بصحة الافتراضات الرياضية والتجارية للمشروع، ولكن الوضع الحالي يشير إلى محدودية اكتماله بالشكل الذي تم تصميمه به في البداية.

وهو ما اتفق معه ميلان، مؤكدًا أن خطوة الانسحاب جاءت بسبب مخاوف الجماهير حول العالم من المشروع الذي كان من الممكن أن يساهم في تطوير كرة القدم.