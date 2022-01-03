بعد أن التزم محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال السعودي، الصمت خلال الأيام الماضية، مع تردد أنباء عن رفضه تجديد عقده مع الزعيم، خرج عن صمته وألمح إلى استمراره في صفوف الزعيم.

كنو ورفض التجديد للأزرق:

على مدار الـ48 ساعة الماضية، لا حديث في الدوري السعودي سوى عن دخول كنو للفترة الحرة في عقده.

ووفقًا لبعض الأنباء فإن اللاعب تلقى عروضًا من ناديي النصر والاتحاد السعوديين، والسد القطري.

وانقسمت الأطراف ما بين مؤيد لحق اللاعب في الحصول على المقابل المادي الذي يراه مناسبًا لإمكاناته، وبين آخرين هلاليين يرفضون أي مطالب مالية للاعبين مقابل التجديد للهلال، بداعي اختلافه عن بقية الأندية.

لكن ما زاد من شكوك بقائه في الهلال، تصريحات إبراهيم العيدروس؛ المدير التنفيذي للشركة الراعية لكنو، والذي أكد خلالها أن وكيل اللاعب سيختار العرض الأفضل. (طالع التفاصيل من هنا)

كيف ألمح كنو لبقائه في الهلال؟

كنو أخيرًا قرر إيقاف كافة الشائعات التي تحوم حوله خلال الساعات الماضية، وإن كان قد فعل ذلك بطريقة غير مباشرة.

الحساب الرسمي للهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قام من خلال خاصية "ستوري"، بنشر صورة كنو في التدريبات، معلقًا بقلب أزرق.

وقام كنو بإعادة نشر هذه الصورة، عبر حسابه، ليلمح بشكل كبير إلى وصوله لاتفاق نهائي مع ناديه على تجديد العقد.

ماذا قدم كنو مع الهلال؟

صاحب الـ27عامًا، الذي بدأ مسيرته في نادي الاتفاق، انتقل للزعيم في صيف عام 2017.

خلال تلك السنوات، شارك كنو في 144 مباراة في مختلف البطولات بالقميص الأزرق، سجل خلالها تسعة أهداف، وصنع 12 آخرين.

وعلى مستوى البطولات، حصد اللاعب لقب دوري أبطال آسيا مرتين، والدوري السعودي ثلاث مرات، ومرة واحدة كأس الملك وكأس السوبر السعودي.

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