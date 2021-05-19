الأموال لا تغريه .. عرض مجنون لتشالهان أوغلو من قطر لكنه يتمسك بموقفه!
اتخذ التركي هاكان تشالهان أوغلو؛ لاعب وسط إي سي ميلان الإيطالي، موقفًا واضحًا بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع ناديه، بيناير الماضي.
صاحب الـ27 عامًا، الذي يقود الروسونيري حاليًا، كان قد انضم لهم في صيف عام 2017 قادمًا من ليفركوزن الألماني، لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
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ووفقًا للصحفي بـ"سكاي سبورت" فابرزيو رومانو، فإن تشالهان أوغلو تلقى عرضًا مغريًا للغاية من نادي الدحيل القطري، إذ عرض عليه 32 مليون يورو، على أن يوقع على عقد حتى يونيو 2024.
وأشار الصحفي إلى أن هذا المبلغ هو صافي ما سيتقاضاه اللاعب التركي خلال ثلاث سنوات بخلاف الحوافز والمكافآت وغيرها، لكن هاكان قابل العرض بالرفض.
صحفي "سكاي سبورت" أوضح أن صاحب الـ27 عامًا لديه عدة عروض أخرى بخلاف الدحيل، لكن لا يزال يجري محادثاته مع مسؤولي ميلان حتى الآن، لتجديد عقده.
يذكر أن تشالهان أوغلو شارك الموسم الجاري في 42 مباراة بمختلف البطولات مع الروسونيري، سجل خلالها تسعة أهداف، وصنع 12 آخرين.
وكان اللاعب الذي ولد بألمانيا، لكنه من أصل تركي، قد بدأ مسيرته في الملاعب بأرض الماكينات، ويعد ميلان هو أول نادٍ يحترف به خارج بلاده.