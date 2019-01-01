أنمار الحائلي يهاجم رئيس التعاون: تعامله غير احترافي وأخلف وعده

صفقة عبد الفتاح آدم أحدثت خلافات بين العميد والسكري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

هاجم أنمار الحائلي؛ رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، محمد القاسم رئيس التعاون، بعد فشل انتقال عبد الفتاح آدم؛ مهاجم التعاون، إلى صفوف العميد، كاشفًا كواليس المفاوضات.

صاحب الـ24 عامًا انضم رسميًا إلى النصر السعودي مقابل 20 مليون ريال، في صفقة مدعومة من عبد الرحمن الحلافي؛ العضو الذهبي بالعالمي.

وقال الحائلي، في تصريحاته لصحيفة "المدينة": "استغرب من تصرفات رئيس التعاون، هو نكث بالاتفاق معنا على شراء عقد آدم، اتفقنا على كافة التفاصيل عقب مفاوضات طويلة، واستجبنا لطلباته بدفع 20 مليون ريال بجانب لاعب ينتقل للسكري ضمن الصفقة، إلا أنه تعامل معنا بطريقة غير احترافية".

الحلافي يكشف تفاصيل التعاقد مع آدم ويؤكد السير على نهج السويلم

وأضاف: "الأسوأ من ذلك أنه لم يقف عند كلمته ووافق على بيعه بمبلغ أقل بمليوني ريال مما اتفق عليه معنا، والأسوأ أنه لم يرد على اتصالاتنا طوال 48 ساعة بعد الاتفاق معه ومع اللاعب، الذي لبينا كافة طلباته".

رئيس النادي الجداوي اختتم: "يؤسفني تصرفات القاسم ونكثه لكلمته وعدم التعامل الاحترافي وأدبيات الرد على الاتصال، نحن اتفقنا على كل شيء ومن أبسط أدبيات التعامل أن يلتزم بكلمته أو يبلغنا بتغيير، لكنه تجاهل بكل أسف اتصالات ورسائل من شخصية رفيعة المستوى بالاتحاد، أما نحن فسنكمل صفقاتنا بطرق احترافية كما يحدث بين الأندية المحترفة أسلوبًا وتعاملًا".

يذكر أن الاتحاد أبرم حتى الآن أربع صفقات محلية هي عبد الإله المالكي وحمدان الشمراني وعبد الرحمن العبود وعبد المحسن فلاتة.