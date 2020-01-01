الانتقالات

رسميًا .. كينو إلى الدوري البرازيلي

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كينو
اللاعب البرازيلي صفقة ضاعت عل الأهلي المصري

غادر الجناح الأيسر البرازيلي كينو نادي بيراميدز المصري رسميًا اليوم الخميس، إذ انضم إلى الدوري البرازيلي.

البرازيلي خاض الموسم الماضي معارًا من القلعة الزرقاء إلى الجزيرة الإماراتي، شارك خلاله في 12 مباراة، سجل هدفين وصنع خمسة آخرين.

وأعلن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي حصوله على توقيع كينو بشكل رسمي، لمدة ثلاثة مواسم، حتى نهاية موسم 2022-2023.

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    وتلقى الجناح البرازيلي عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية عربية، على رأسها الأهلي المصري إلا أن المقابل المادي حال دون إتمام الصفقة.

    كينو كان قد انضم لبيراميدز في صيف عام 2018 قادمًا من بالميراس البرازيلي، ونجح خلال الموسم الوحيد الذي قضاه بالدوري المصري، في قيادة بيراميدز للتأهل لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، لأول مرة في تاريخه.

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