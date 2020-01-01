رسميًا .. كينو إلى الدوري البرازيلي

اللاعب البرازيلي صفقة ضاعت عل الأهلي المصري

غادر الجناح الأيسر البرازيلي كينو نادي بيراميدز المصري رسميًا اليوم الخميس، إذ انضم إلى الدوري البرازيلي.

البرازيلي خاض الموسم الماضي معارًا من القلعة الزرقاء إلى الجزيرة الإماراتي، شارك خلاله في 12 مباراة، سجل هدفين وصنع خمسة آخرين.

وأعلن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي حصوله على توقيع كينو بشكل رسمي، لمدة ثلاثة مواسم، حتى نهاية موسم 2022-2023.

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🖊️ Novo reforço alvinegro, @Keno_11_ assina com o #Galo até dezembro de 2023!



🎥 Confira a apresentação do atacante durante a #LiveGalo desta sexta, a partir das 9h30! Ative o lembrete e não perca: https://t.co/5XVnholcK6 pic.twitter.com/EBpcc0er9T — Atlético 😷 (@Atletico) July 9, 2020

وتلقى الجناح البرازيلي عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية عربية، على رأسها الأهلي المصري إلا أن المقابل المادي حال دون إتمام الصفقة.

كينو كان قد انضم لبيراميدز في صيف عام 2018 قادمًا من بالميراس البرازيلي، ونجح خلال الموسم الوحيد الذي قضاه بالدوري المصري، في قيادة بيراميدز للتأهل لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، لأول مرة في تاريخه.