بنشرقي يصل القاهرة ويجتمع برئيس الزمالك

المغربي أولى صفقات الفارس الأبيض الصيفية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصل منذ قليل، المغربي أشرف بن شرقي؛ لاعب الزمالك الجديد، إلى العاصمة المصرية "القاهرة"، ليبدأ مشواره مع الأبيض.

الزمالك أعلن أمس الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المغربي في أولى صفقاته الصيفية لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وأوضح الموقع الرسمي للقلعة البيضاء أن بنشرقي سيجتمع خلال الساعات القليلة المقبلة مع رئيس النادي.

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انضمام الجناح المغربي إلى صفوف الفارس الأبيض جاء بعد رحلة احترافية بلانس الفرنسي معارًا من الهلال السعودي، لمدة موسم واحد.

يذكر أن الزمالك يستعد خلال الفترة الحالية لاستئناف مشواره بالموسم الجاري، حيث يلاقي الجونة يوم 21 من الشهر الجاري ثم الإسماعيلي يوم 24 ثم الأهلي يوم 28 من الشهر نفسه.

ويبتعد الفارس الأبيض عن الصدارة بفارق ست نقاط، ويحتلها الأهلي برصيد 74 نقطة، وإن كان للأحمر مباراتين متبقيتين فقط.