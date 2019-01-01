الانتقالات

رسميًا - الوحدة يفسخ عقد الجزائري مباراكو

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ستة أشهر فقط قضاها الجزائري في الدوري السعودي

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الوحدة السعودي اليوم الثلاثاء، توقيع مخالصة مالية مع الجزائري زيدان مباراكو؛ مدافع الفريق، بالتراضي بين الطرفين.

صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم للوحدة في يناير الماضي قادمًا من مولودية الجزائر، لكن لم يُكتب لمسيرته النجاح.

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ولم يشارك الجزائري مع الفريق السعودي سوى في 13 مباراة بالدوري والكأس، سجل بها خمسة أهداف وصنع اثنين آخرين.

الوحدة هو أول تجربة احترافية في مسيرة مباراكو بعدما لعب في الجزائر لمولودية بجاية ومولودية الجزائر فقط.

يذكر أن مباراكو لم يشارك مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، والتي وصل بها محاربو الصحراء إلى النهائي، الذي يُقام في 19 من يوليو الجاري.

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