الوحدة السعودي يتراجع عن التعاقد مع عبد الله السعيد

اللاعب كان قريبًا من تجربته الثانية في الدوري السعودي

باءت مفاوضات نادي الوحدة السعودي مع المصري عبد الله السعيد؛ لاعب بيراميدز، بالفشل، لتفشل محاولات إعادة اللاعب إلى الدوري السعودي مرة أخرى.

صاحب الـ34 عامًا سبق وأن ارتدي قميص أهلي جدة لمدة ستة أشهر في صيف عام 2018، وقتما عرضه الأهلي المصري للبيع، على خلفية أزمة توقيعه للزمالك فيما عُرف بـ"صفقة القرن".

خلال هذه الفترة، خاض اللاعب 14 مباراة بقميص الراقي، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وشارك السعيد خلال الموسم الجاري مع بيراميدز في 16 مباراة بالدوري المصري الممتاز والكونفدرالية الإفريقية، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع خمسة آخرين.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مصادر مقربة من النادي السعودي أكدت أن إدارة النادي صرفت النظر عن ضم السعيد، إثر مغالاة مسؤولي بيراميدز في المقابل الماضي، بعدما جدد اللاعب عقده مقابل 20 مليون جنيه.

وأوضحت الصحيفة أن الوحدة اقترب من التعاقد مع صانع ألعاب برازيلي يلعب لصالح نادي ساو باولو البرازيلي، حيث تسعى لقيده في قائمة الفريق قبل مواجهة الهلال في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأبرم الوحدة حتى الآن صفقة وحيدة بالميركاتو الشتوي الجاري، إذ تعاقد مع البرازيلي جوستافو لاعب الفيصلي السعودي.

يذكر أن الوحدة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 24 نقطة بفارق خمس نقاط عن الصدارة، حيث حقق الفوز في ثماني مباريات وخسر خمس آخرين.