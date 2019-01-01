بداية الرحيل - عموري خارج معسكر الهلال بالنمسا

الإماراتي الدولي اقترب رحيله عن الزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

بدأت المؤشرات تؤكد رحيل الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"؛ لاعب الهلال السعودي، عن صفوف الزعيم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل عدم تجديد عقده حتى الآن.

اللاعب الذي انضم للزعيم في بداية الموسم المنقضي، ينتهي عقده في أغسطس المقبل، حيث وقع على عقد مدته موسم واحد فقط في صفقة انتقال حر قادمًا من العين الإماراتي.

وكيل عموري: لم يفاوضنا أحد للتجديد للهلال أو للعودة للعين

ووفقًا لمصادر صحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل قررت استبعاد عموري من معسكر الفريق الخارجي بالنمسا، والذي ينطلق غدًا الثلاثاء.

صحيفة "الجزيرة" كان قد أكدت هي الأخرى أمس الأحد، أن الهلال قرر عدم التجديد للاعب، بعد التأكد من عدم قدرته على العودة للملاعب قبل سبتمبر المقبل، حيث ما زال لم ينه تدريباته التأهيلية. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ27 عامًا كان قد أصيب في بداية الموسم المنقضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ويغيب منذ ذلك الحين عن المشاركة في المباريات.

ويمتلك عموري عرضًا من العين الإماراتي للعودة له مرة أخرى، وإن كانت التقارير تشير إلى اشتراطه تسوية مستحقاته المالية المتأخرة أولًا.