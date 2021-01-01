خاص | عرض ماندجوكيتش على الهلال ولكن "مواصفاته لا تنطبق مع الشروط"

لا نية للاستغناء عن جوميس

ترددت أنباء كثيرة في الساعات الماضية عن دخول مسؤولي نادي الهلال السعودي في مفاوضات مع الكرواتي ماريو ماندجوكيتش؛ مهاجم إي سي ميلان الإيطالي، للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

الزعيم يبحث التعاقد مع مهاجم رفقة الفرنسي بافيتمبي جوميس، وصالح الشهري، بعدما كان قد تعاقد مع المهاجم الشاب عبد الله الحمدان، في الميركاتو الشتوي الماضي.

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وعلم "جول goal" من مصادره الخاصة أن إدارة الأزرق لم تدخل في أي مفاوضات مع مهاجم أجنبي خلال الفترة الحالية أو أي لاعب في مراكز أخرى، إذ تنتظر التعاقد مع المدير الفني الجديد، كي يحدد الأخير احتياجاته.

وأشارت مصادرنا أن جميع الأخبار التي ربطت الهلال بماندجوكيتش لا أساس لها من الصحة، إذ لم يحدث أي اتصالات بين الطرفين، فقط تم عرضه من قبل أحد الوسطاء من قبل وكيله، لكن قوبل العرض بالرفض، إذ رأت إدارة فهد بن نافل أن مواصفاته لا تنطبق على الشروط التي تم تحديدها والتي على رأسها أن يكون مهاجمًا صغيرًا في السن كي يتمكن من قيادة الهجوم حال اعتزال جوميس.

مصادرنا كذلك أوضحت أن الهلال لا يبحث عن مهاجم جديد ليكون بديلًا لجوميس، إذ أنه لا نية للاستغناء عن المهاجم الفرنسي، وأن التعاقد مع مهاجم جديد لا يعني رحيله.

يذكر أن ماندجوكيتش سبق له اللعب في المنطقة العربية من بوابة نادي الدحيل القطري لمدة سنة أشهر فقط من يناير 2020، وقتما انضم له في صفقة انتقال حر قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

وفي صيف 2020، أعلن الكرواتي فسخ تعاقده مع النادي القطري، لينضم في يناير 2021 إلى الروسونيري، الذي خاض معه أربع مباريات حتى الآن.