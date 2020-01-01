خاص | شرط إدواردو المُعطل للتجديد وهؤلاء منافسي الهلال عليه

المحترف البرازيلي حتى الآن لم يوافق على التجديد للهلال

يظل موقف التجديد للبرازيلي كارلوس إدواردو؛ محترف الهلال السعودي، غامضًا، سواء بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الزعيم في الميركاتو الصيفي المقبل إلا أن مصدر مقرب من إدارة الأزرق أوضح لنا تفاصيل عدم تجديده للعقد حتى الآن.

البرازيلي كان قد انضم للزعيم في صيف عام 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي، لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يوقع على عقود التجديد مع الزعيم.

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مصدر مقرب من مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل أوضح لـ"جول" أنه تم فتح خط مفاوضات بالفعل مع إدواردو، لكنها حتى الآن فاشلة إلا أن إدارة الزعيم لا تزال تحاول معه، ولم يتأكد بشكل نهائي رحيله في الصيف.

وأشار المصدر أن سبب عدم نجاح تجديد العقود حتى الآن أن اللاعب حدد مقابل مادي معين يريد الحصول عليه، بينما عرض الأزرق أقل مما يبغيه.

مصادر "جول" أكدت كذلك أن الأهلي السعودي وشباب الأهلي والنصر الإماراتيين هم منافسي الهلال، للحصول على خدمات البرازيلي، لكن جميع العروض حتى الآن أقل من طموح اللاعب من الناحية المادية.

يذكر أن إدواردو هو الهداف الأجنبي التاريخي للهلال، إذ سجل 74 هدفًا خلال 142 مباراة خاضها بالقميص الأزرق.