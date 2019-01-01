صحفي سعودي: 13 مليون وسيارة تُقرب عموري من الهلال

قد تُحيى مفاوضات الزعيم مع المهاجم الإماراتي من جديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف خالد البدر؛ رئيس تحرير صحيفة "الوئام" السعودية عن اقتراب نادي الهلال من الوصول إلى اتفاق مع الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"؛ مهاجم الفريق، للقاء في صفوف الزعيم.

عقد الإماراتي الدولي مع الزعيم ينتهي عقب عشرة أيام من الآن، ولم يتحدد حتى الآن مصير اللاعب مع ظل تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة.

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ووفقًا لرئيس تحرير "الوئام" فإن مصادره بالقلعة الزرقاء أوضحت عموري يقترب من العودة للهلال بعقد تصل قيمته إلى 13 مليون ريال، بجانب إهدائه سيارة، على أن يوقع على عقد مدته موسم واحد، بحسب ما أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

إدارة الهلال متذبذبة بشأن التجديد لصاحب الـ27 عامًا، تارةً تستقر على التجديد وأخرى على رحيله، في الوقت الذي ينتظر به نادي العين الإماراتي موافقة اللاعب على العودة لصفوفه، وإن كان الأخير يفضل البقاء في الزعيم السعودي لموسم آخر.

وأصدر الهلال بيانًا رسميًا في 19 من يوليو الماضي، يؤكد خلال وقف المفاوضات مع مهاجمه، إثر مماطلته رفقة وكيله في الرد على العرض المقدم من إدارة النادي. (طالع التفاصيل)

وكشفت تقارير صحفية عن دخول أهلي جدة في سباق التعاقد مع عموري، لكن حتى الآن لا توجد تفاصيل واضحة لعرض الراقي. (طالع التفاصيل)