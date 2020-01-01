الهلال يقدم عرضًا ضخمًا للبليهي واللاعب يوافق على التجديد أخيرًا

المدافع رفض أكثر من عرض للتجديد للزعيم خلال الأيام الماضية، اعتراضًا على المقابل المادي

قدم نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، عرضًا مرضيًا لمدافع الفريق علي البليهي، لتجديد عقده بعدما دخل الفترة الحرة.

المدافع دخل الفترة الحرة في يناير الجاري، مما يتيح له الانتقال إلى أي نادٍ آخر بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر، دون الحصول على موافقة مسؤولي الزعيم.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة النادي العاصمي اتفقت مع البليهي على تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، على أن يعلن توقيع العقود رسميًا اليوم الإثنين.

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وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيتقاضى ستة ملايين ريال بكل موسم، بواقع 18 مليونًا لمدة ثلاثة أعوام.

وأشارت "الرياضية" إلى أن مسؤولي الهلال اضطروا لرفع قيمة عقد اللاعب بعدما رفض تجديد عقده خلال الأيام الماضية، وطلب زيادة في العرض المقدم.

يذكر أن المدافع صاحب الـ30 عامًا يلعب للزعيم من صيف عام 2017، إذ انضم له قادمًا من نادي الفتح.

وشارك البليهي بالموسم الجاري في 15 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس العالم للأندية قطر 2019، سجل خلالها هدف وحيد وصنع آخر.