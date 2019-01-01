الهلال يخسر الصراع على إدنيلسون وأوليفيرا

الزعيم حتى الآن لم يبرم سوى صفقة وحيدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

باءت مفاوضات نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، لضم الثنائي البرازيلي إدنيلسون؛ لاعب إنترناسيونال البرازيلي، والبرتغالي سيرجيو أوليفيرا؛ لاعب بورتو البرتغالي، بالفشل رغم المحاولات العدة التي قامت بها إدارة الزعيم

الهلال يبحث عن تدعيم صفوفه بصفقات أجنبية قوية في ظل الاستقرار على رحيل عدد من أجانب الفريق على رأسهم الإسترالي ميلوك ديجنيك والعماني علي الحبسي والسوري عمر خربين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن النادي البرازيلي رفض كافة العروض التي قدمها الهلال لإدنيلسون، رغم استمرار المفاوضات لفترة طويلة.

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بينما أوضحت الصحيفة أن رحيل هيكتور هيريرا؛ لاعب بورتو، عن الفريق أفسد على الهلال مفاوضاته مع زميله أوليفيرا، حيث تتمسك إدارة النادي البرتغالي بالأخير، لتعويض رحيل الأول.

يذكر أن الهلال حتى الآن لم يتعاقد سوى مع المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سون قادمًا من فريق طوكيو الياباني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.