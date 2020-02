تقرير تركي - جوميس يقاتل للعودة لجلطة سراي واللاعب: أنتظر أحلام جمهور الهلال

كشف تقرير تركي عن رغبة الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، الشديدة للعودة لناديه السابق جلطة سراي التركي بشدة خلال الموسم المقبل.

الأسد الفرنسي دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم في يناير الماضي، وحتى الآن لم يتم تجديد عقده، مما يسمح له بالرحيل في نهاية الموسم مجانًا.

رسميًا | استبعاد إدواردو وضم كاريلو - الهلال يعلن قائمته الآسيوية كاملة

ووفقًا لموقع "فوتو سبور" التركي فإن جوميس بدأ تحركاته وفعل كل ما في وسعه من أجل العودة لجلطة سراي، موضحًا أن اللاعب حقق هدفه بالانضمام للزعيم ألا وهي كسب مزيد من المال.

وأشار الموقع أن الهلال كذلك لا يريد التجديد للمهاجم الفرنسي، إذ وضح الكولومبي رادميل فالكاو؛ مهاجم جلطة سراي، هدفًا له في الصيف، وبدأ اتصالاته من الآن مع النادي التركي للظفر بخدمات اللاعب.

من جانبه، لم يجعل جوميس هذه الأنباء تمر مرور الكرام، إذ اكتفى بتعليق رمزي أكد من خلاله البقاء في الهلال، حيث علق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بنشر قلب أزرق إشارة للزعيم مع علم المملكة السعودية.

ووجه له أحد متابعه سؤالًا عن حقيقة هذا التقرير، ليرد: "أنتظرك لتخبرني ما هو الحلم المقبل؟"، فجاء طلب المتابع بتحقيق لقب الدوري السعودي حصوله على لقب الهداف، ليتابع جوميس: "سأفعلها".

وبشأن قدومه للمملكة من أجل الأموال، أوضح جوميس: "جئت للهلال فقط من أجل دوري أبطال آسيا".

I came to hilal only for this 🔥💙🇸🇦 pic.twitter.com/4DOZv3Tkal